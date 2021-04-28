ЛIГА.net: из США прибыл очередной груз помощи для украинской армии

В украинском Министерстве обороны сообщили, что Киев получил очередной груз помощи для украинских вооружённых сил от США на сумму $7,85 млн. Как передаёт «ЛIГА», в рамках реализации программы помощи США Украине в сфере безопасности американцы передали средства для совершенствования управления и связи, а также запасные части и агрегаты для автомобилей, медицинское оборудование и тактическое снаряжение .

На Украину прибыл самолёт из США с очередным грузом помощи для украинских вооружённых сил. Как пишет «ЛIГА», об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Отмечается, что груз для украинской армии получен в рамках реализации программы помощи США Украине в сфере безопасности. США передали средства для совершенствования управления и связи, а также запасные части и агрегаты для автомобилей, медицинское оборудование и тактическое снаряжение на сумму $7,85 млн.

В Минобороны также напомнили, что с 2014 года Украина получила от США помощь для обеспечения безопасности на общую сумму более $2 млрд.