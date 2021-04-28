ЛIГА.net: из США прибыл очередной груз помощи для украинской армии

20:10
Эксперт оценил перспективы самозанятости в России
Доцент департамента социологии НИУ ВШЭ Денис Стребков оценил перспективы самозанятости в России.
20:08
В Госдуме прокомментировали законопроект о чипировании домашних животных
Председатель комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов прокомментировал законопроект о чипировании домашних животных, внесённый на рассмотрение в нижнюю палату парламента.
20:07
Опрос: 63% россиян положительно оценивают работу скорой помощи
Большинство россиян (63%) положительно оценивают работу скорой помощи, следует из результатов опроса, проведённого ВЦИОМ.
20:06
В Федерации автовладельцев России рассказали о самых опасных нарушениях ПДД
Соучредитель и руководитель общественного движения «Федерация автовладельцев России» Сергей Канаев рассказал о самых опасных нарушениях ПДД.
20:04
Второй самолёт МЧС России с гумпомощью для Индии вылетел из Жуковского
Второй самолёт МЧС России с грузом гуманитарной помощи Индии для борьбы с коронавирусом вылетел из подмосковного Жуковского.
19:58
В России пресекли деятельность преступной группы, похищавшей деньги покупателей КамАЗов
Полиция пресекла деятельность преступной группы, похищавшей деньги покупателей КамАЗов, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
19:58
Гроссмейстер Непомнящий признался, что ему проще играть турниры в России
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал свою победу на турнире претендентов на мировую шахматную корону, который проходил в Екатеринбурге.
19:56
Семак рассказал, сыграет ли Ловрен в матче с «Локомотивом»
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, сможет ли защитник Деян Ловрен принять участие в матче 28-го тура Российской премьер-лиги с московским «Локомотивом».
19:56
Два человека погибли при нападении мужчины с ножом на детский сад в Китае
В результате нападения мужчины с ножом на детский сад в городе Бэйлю в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая погибли два человека.
19:52
Замглавы МИД России обсудил с послом Ирана ситуацию на Ближнем Востоке
Замглавы МИД России Сергей Вершинин на встрече с послом Ирана в Москве Каземом Джалали обсудил глобальные и региональные вопросы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке.
19:45
Матыцин прокомментировал снятие флага России во время матча ЧМ по шашкам
Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал инцидент с российским флагом во время матча за звание чемпионки мира по международным шашкам между представительницей России Тамарой Тансыккужиной и польской спортсменкой Натальей Садовской.
19:43
Биатлонист Слепов завершил карьеру и стал тренером
Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев рассказал о том, что российский биатлонист Алексей Слепов завершил карьеру и стал тренером.
19:39
Додон призвал не допустить превращения Молдавии в плацдарм НАТО
Левым политическим силам Молдавии необходимо объединиться к парламентским выборам, чтобы не допустить превращения республики в плацдарм НАТО, заявил бывший молдавский лидер Игорь Додон.
19:37
Березуцкий стал редактором печатного издания о спорте
Бывший футболист ЦСКА, а ныне тренер «Краснодара» Василий Березуцкий выступил в качестве редактора печатного издания о спорте.
19:35
Умер летавший на Луну астронавт Майкл Коллинз
Американский астронавт, участник миссии по полёту «Аполлона-11» на Луну Майкл Коллинз скончался в возрасте 90 лет.
19:32
Россия и Казахстан подписали программу экономического сотрудничества
Россия и Казахстан подписали комплексную программу экономического сотрудничества между правительствами двух стран до 2025 года, передаёт РИА Новости.
19:25
Капризов заявил, что пока не думал о новом контракте
Форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов высказался относительно своей ситуации с контрактом.
19:24
В Турции выявили индийский штамм коронавируса
Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил об обнаружении в стране нового штамма коронавируса, впервые выявленного в Индии.
19:19
Гран-при Турции заменил Гран-при Канады в календаре «Формулы-1»
«Формула-1» официально объявила об изменении в календаре на текущий сезон.
19:18
В Госдуме оценили проект резолюции ЕП с призывом остановить «Северный поток — 2»
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT подготовку в Европарламенте проекта резолюции с призывом к властям ЕС остановить реализацию проекта «Северный поток — 2».
19:15
«Нафтогаз» назвал юридической манипуляцией смену руководства компании
НАК «Нафтогаз» считает решение украинского кабмина об увольнении председателя правления Андрея Коболева юридической манипуляцией, заявили в компании.
19:10
Шашистка Тансыккужина отыграла 12 очков в финале ЧМ после скандала с флагом
В пятом раунде финала чемпионата мира по шашкам россиянка Тамара Тансыккужина обыграла представительницу Польши Наталию Садовскую.
19:07
В фонде «Круг добра» рассказали о роли новых технологий в лечении детей с редкими болезнями
Глава фонда помощи детям с тяжёлыми заболеваниями «Круг добра» Александр Ткаченко рассказал о роли новых технологий.
19:06
ЕЦБ прогнозирует улучшение экономической ситуации в еврозоне
Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что регулятор ожидает серьёзного улучшения экономической ситуации в еврозоне во второй половине нынешнего года.
18:59
Усман высказался о гипотетическом бое с Нурмагомедовым
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Камару Усман высказался о возможном поединке с экс-чемпионом лёгкого дивизиона россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
18:58
МИД Болгарии пригласил на встречу посла России
МИД Болгарии сообщил, что пригласил на встречу посла России в республике Элеонору Митрофанову.
18:54
Минск передал Москве завизированные проекты дорожных карт по интеграции
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что белорусская сторона передала российской завизированные проекты 26 дорожных карт по интеграции.
18:52
Мишустин рассказал о ситуации с товарооборотом России и Белоруссии
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия и Белоруссия после пика пандемии стараются увеличить взаимный товарооборот.
18:46
Фазель оценил шансы на проведение ЧМ по хоккею в Риге со зрителями
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что шансы на проведение чемпионата мира по хоккею в Риге со зрителями очень малы из-за эпидемиологической ситуации в Латвии.
18:45
Париж считает нормандский формат лучшим в урегулировании в Донбассе
Нормандский формат остаётся лучшей площадкой по урегулированию ситуации в Донбассе, отметил официальный представитель МИД Франции.
18:41
Санду объявила о роспуске молдавского парламента
Президент Молдавии Майя Санду объявила о роспуске молдавского парламента.
18:35
Адвокат рассказала о процедуре получения налогового вычета на дачный дом
Адвокат палаты адвокатов Москвы Кристина Колесник рассказала о процедуре получения налогового вычета на дачный дом.
18:33
Источник: на финале Лиги Европы смогут присутствовать 10 тысяч болельщиков
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и польские власти разрабатывают план по допуску болельщиков на финальный матч Лиги Европы, который пройдёт в Гданьске 26 мая.
18:30
Небензя призвал не создавать негативный фон вокруг выборов в Сирии
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона призывает не создавать негативный информационный фон вокруг предстоящих выборов сирийского президента.
18:29
В Греции за сутки выявили 2781 новый случай коронавируса
В Греции за сутки выявили 2781 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Национальную организацию общественного здравоохранения.
18:22
Польская шашистка Садовская убрала свой флаг во время матча с россиянкой Тансыккужиной
Польская шашистка Наталья Садовская во время матча за звание чемпионки мира убрала со стола флаг своей страны в знак солидарности с российской соперницей Тамарой Тансыккужиной.
18:20
Россия предложила ОДКБ создать совет по защите от биологических угроз
Москва предложила странам Организации Договора о коллективной безопасности создать совместный совет по противодействию биологическим угрозам, сообщил замсекретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев.
18:19
Эксперты оценили динамику спроса на должность курьера за время пандемии
Сервис «VK Работа» и служба доставки «Самокат» оценили динамику спроса на должность курьера за время пандемии.
18:18
В Удмуртии выделили 500 млн рублей на газификацию сёл
В Удмуртии в 2021 году планируется газифицировать сельские территории за счёт «Газпрома» на 500 млн рублей.
18:16
В Подмосковье от коронавируса привились более 800 тысяч человек
Прививку от коронавируса в Московской области сделали более 800 тыс. человек.
18:15
В Петербурге дадут залп из пушки в честь Дня работника скорой помощи
Из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге будет дан залп в честь Дня работника скорой медицинской помощи, который отмечается 28 апреля.
18:15
Адвокат напомнила об обновлённых противопожарных правилах для дачников
Адвокат Адвокатской палаты Москвы Кристина Колесник напомнила об обновлённых противопожарных правилах для дачников, которые вступили в силу с 1 января 2021 года.
18:13
Опрос: 40% россиян после покупки нового смартфона не продают старый
После покупки нового смартфона 40% россиян не продают старый, следует из результатов опроса, проведённого порталом Hi-Tech Mail.ru.
18:12
В РСТ прокомментировали ситуацию с ценами на отдых в Сочи
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин прокомментировал ситуацию с ценами на отдых в Сочи.
18:12
Совбез России рассказал о дистанционной работе террористов по вербовке людей
Заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев заявил, что в условиях пандемии террористы начали переходить на дистанционную вербовку людей в свои ряды.
18:11
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Татарстане
Гидрометцентр Татарстана предупредил жителей республики об ухудшении погодных условий в четверг, 29 апреля.
18:10
Диетолог оценила безопасность красителей для яиц
Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова оценила безопасность красителей для яиц.
18:07
Источник: Аллегри сменит Пирло в «Ювентусе» после окончания сезона
Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло лишится занимаемой должности по окончании сезона вне зависимости от результата команды.
18:05
КС Молдавии признал незаконным введение режима ЧП из-за коронавируса
Конституционный суд Молдавии признал незаконным введение режима чрезвычайного положения из-за ситуации с коронавирусом.
18:04
В Минпросвещения рассказали о программе воспитательной работы в школах
Министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал, что со следующего учебного года программу организации воспитательной работы будут реализовывать во всех российских школах.