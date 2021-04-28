1+1: на чемпионате мира по шашкам у россиянки демонстративно забрали флаг

13:59 Эмир Катара примет участие в ПМЭФ Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани примет участие в Петербургском международном экономическом форуме.

13:57 В Петербурге обнаружили снаряд времён войны Пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу сообщила, что в посёлке Шушары во вторник, 27 апреля, был обнаружен 82-миллиметровый снаряд времён Великой Отечественной войны.

13:56 Путин посетил станцию скорой помощи в Пушкине Президент России Владимир Путин посетил станцию скорой помощи №4 в городе Пушкине Пушкинского района Санкт-Петербурга.

13:50 В Кремле прокомментировали снятие флага России во время матча ЧМ по шашкам в Польше Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков поделился мнением о снятии российского флага во время финального матча чемпионата мира по шашкам 2021 года в Польше между россиянкой Тамарой Тансыккужиной и полькой Натальей Садовской.

13:49 В ЕС заявили о поддержке реализации Минских соглашений Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что в Евросоюзе поддерживают реализацию Минских соглашений в рамках нормандского формата.

13:47 Оперштаб ответил на статью Bloomberg о третьей волне COVID-19 в России Говорить о начале третьей волны коронавируса в России абсолютно неверно, заявили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

13:45 В Кремле назвали прекрасной декларацией слова Зеленского о «мире с Россией» В Кремле назвали прекрасной декларацией слова президента Украины Владимира Зеленского о желании мира с Россией. При этом там напомнили, что Россия и Украина никогда не воевали, а мира надо добиваться в Донбассе.

13:39 Поздняков назвал снятие российского флага на ЧМ по шашкам ошибкой организаторов Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал снятие флага России во время финального матча чемпионата мира по шашкам 2021 года в Польше.

13:35 В Москве рассказали о благоустройстве возле станции «Динамо» В пресс-службе Департамента капитального ремонта города Москвы рассказали о ходе работ по благоустройству территории рядом со станциями метро «Динамо» Замоскворецкой линии и «Петровский парк» Большой кольцевой линии.

13:30 В Кремле заявили, что в России нет третьей волны коронавируса Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране нет третьей волны распространения коронавирусной инфекции.

13:30 В Кремле оценили темпы вакцинации от коронавируса в России Темпы вакцинации от коронавируса в России соответствуют востребованности у населения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

13:30 В Генпрокуратуре назвали регионы, где чаще совершаются убийства Больше всего убийств в первые три месяца 2021 года зарегистрировано в Татарстане, Красноярском крае и Московской области.

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13:20 Галустян — о снятии флага на ЧМ в Польше: если плюнуть в Россию — она утрётся Известный российский шоумен Михаил Галустян прокомментировал снятие флага России во время финального матча чемпионата мира по шашкам 2021 года в Польше.

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13:11 Карасёв обслужит матч «Зенит» — «Локомотив» Стали известны арбитры матчей 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

13:09 Глава МИД Мексики поблагодарил Россию за помощь в борьбе с пандемией Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард поблагодарил российского коллегу Сергея Лаврова за помощь в борьбе с пандемией.

13:06 Замглавы МИД России встретился с послом Ирана Замглавы МИД России Андрей Руденко встретился с послом Ирана в Москве Каземом Джалали, они обсудили вопросы «региональной повестки дня», в том числе ситуацию в Центральной Азии и Закавказье.

13:00 Ротенберг процитировал Путина, комментируя первое поражение сборной России на ЮЧМ Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг отреагировал на поражение сборной России от национальной команды Финляндии в матче юниорского чемпионата мира по хоккею 2021 года в США.

13:00 На образовательной платформе «Наука. Территория героев» запускают карьерный тест На образовательной платформе «Наука. Территория героев» с 28 апреля запускают новый инструмент профориентации для старшеклассников и студентов первых курсов — карьерный тест «Какой ты учёный?».

12:53 Пещеру «Таврида» в Крыму могут открыть для туристов летом Научно-туристический комплекс пещеры «Таврида» может быть открыт для туристов уже этим летом.

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12:29 Россия объявила ответные меры на высылку дипломатов Литвой, Латвией и Эстонией Министерство иностранных дел России объявило об ответных мерах на высылку российских дипломатов Литвой, Латвией и Эстонией. В рамках принципа взаимности Москва потребовала, чтобы два сотрудника посольства Литвы, а также по одному сотруднику посольств Латвии и Эстонии покинули Россию в семидневный срок.

12:28 Россия высылает трёх сотрудников посольства Словакии Россия высылает трёх сотрудников посольства Словакии. Это сделано в ответ на необоснованное объявление словацкой стороной персонами нон грата трёх сотрудников российского посольства в Братиславе по «абсурдному и надуманному обвинению в противоправной деятельности».

12:27 Полиция задержала подозреваемого в нападении на детсад в Китае Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении с ножом на детский сад в городе Бэйлю в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая.

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12:24 Лавров: команда Зеленского извивается как может в минских договорённостях Команда украинского президента Владимира Зеленского «извивается как может», пытаясь перевернуть минские договорённости «с ног на голову», а Запад не реагирует на это и демонстрирует полную беспомощность. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

12:20 Третьяк назвал причину поражения сборной России от Финляндии на ЮЧМ-2021 Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отреагировал на поражение сборной России от национальной команды Финляндии в матче юниорского чемпионата мира по хоккею 2021 года в США.

12:18 Global Times: в Китае 18 человек пострадали при нападении на детсад В Китае два воспитателя и 16 детей получили ранения в результате нападения неизвестного с ножом на детский сад.

12:15 Польша отменяет значительную часть ограничений по коронавирусу Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власти страны отменяют значительную часть ограничений, связанных с коронавирусом.

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12:01 Мишустин заявил об окончании в России самой острой фазы пандемии Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе встречи с представителями фракций Госдумы заявил, что страна пережила самый острый период пандемии COVID-19.

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11:51 В Госдуме отреагировали на снятие российского флага во время матча ЧМ по шашкам в Польше Депутат Государственной думы Виталий Милонов поделился мнением о снятии российского флага во время финального матча чемпионата мира по шашкам 2021 года в Польше между россиянкой Тамарой Тансыккужиной и полячкой Натальей Садовской.

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11:47 Экономист оценил перспективы базы для создания аналога SWIFT в России Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с RT рассказал о перспективе базы для создания аналога платёжной системы SWIFT в России.

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11:42 Ракетный крейсер «Москва» вышел в Чёрное море для проведения учений Гвардейский ракетный крейсер «Москва» Черноморского флота покинул базу Севастополь и вышел в море для проведения учебно-боевых упражнений в соответствии с планом подготовки корабля к выполнению задач по предназначению.

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11:38 Зеленский назвал Ватикан идеальным местом для встречи с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Ватикан был бы лучшим местом для встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

11:38 Еврокомиссар оценил планы по введению «паспортов вакцинации» в ЕС Еврокомиссар по юридическим вопросам Дидье Рейндерс в ходе выступления на сессии Европарламента выразил сомнение, что обычная жизнь в странах ЕС восстановится к лету после введения сертификатов о вакцинации.