«Доверяй, но проверяй»: Джон Керри о подходе США к сотрудничеству с Путиным по климату
Министр Керри, позвольте задать вам вопрос о паре стран, которые участвовали в климатическом саммите. Очевидно, что решение лидеров таких стран как Россия и Китай присоединиться к нему — это важное событие. Однако могут ли США по-настоящему доверять Владимиру Путину — человеку, который вмешался в американские выборы и которого президент Байден назвал убийцей? Или же доверять Си Цзиньпину, который ввёл в заблуждение весь мир относительно коронавируса?
ДЖОН КЕРРИ, спецпредставитель президента США по вопросам климата: Ничего из того, что мы делаем и ничего из того, чего хочет от нас президент Байден не строится на слепом доверии. Мы требуем ответственного отношения и прозрачности, поэтому определённым людям приходится сдерживать свои обещания.
Сейчас есть некоторые новые системы, которые помогают нам добиться этого ответственного отношения. Мы можем вести наблюдение из космоса со спутников в режиме реального времени. Мы буквально можем наблюдать следы деятельности предприятий в отдельно взятой стране. Я думаю, что именно над этим мы будем работать на фоне грядущей встречи в Глазго.
Именно таким образом мы гарантируем то, что всё это будет строиться не на доверии, а на подходе «доверяй, но проверяй», а также методах этой проверки.
Глазго — это грядущий саммит, намеченный на ноябрь.
ДЖОН КЕРРИ: Прошу прощения?
Глазго — это следующая встреча.
ДЖОН КЕРРИ: Да, Глазго — это следующий шаг после Парижа, там будут проводиться новые переговоры.
Материал предоставлен CNN International.
Дата выхода в эфир 24 апреля 2021 года
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