NBC: Россия вырвала золото у США в командном первенстве по фигурному катанию
После двух серебряных и одной бронзовой медалей на последних трёх командных чемпионатах мира по фигурному катанию в этом году Россия наконец-то завоевала золото, набрав 125 очков, сообщает NBC. Российская сборная, в которую входят действующие чемпионы мира в парном катании и танцах на льду, была фаворитом соревнований. Титул первых в мире на нём отстаивали американские спортсмены, занявшие в этот раз второе место с командным счётом в 110 очков. 107 набрали японцы, застолбив третью позицию в рейтинге. Италия (72), Франция (67) и Канада (57) замыкают шестёрку стран, принявших участие в мероприятии.
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