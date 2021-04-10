Le Monde: власти Китая оштрафовали Alibaba на рекордную сумму за злоупотребление монополией

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FAZ: турецкий сюрприз — на встрече с Эрдоганом главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не хватило стула Frankfurter Allgemeine
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Insider: Пекин забрал у Нью-Йорка титул «мировой столицы миллиардеров» Insider
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Глушаков — о сборной: на возраст не надо смотреть
Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков заявил, что не прекращает думать о возможном возвращении в сборную России по футболу.
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Ростуризм держит на контроле ситуацию с ДТП в Турции
Ростуризм держит ситуацию с ДТП с российскими туристами в Турции на контроле. Об этом сообщили в пресс-службе агентства.
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Лыжник Большунов заявил, что устал от своей популярности
Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал, как относится к возросшей популярности.
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Курц заявил о завершении переговоров по вакцине «Cпутник V»
Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил о завершении переговоров с Россией по поводу вакцины от коронавируса «Спутник V».
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WP: ситуация вокруг Украины может помешать контактам США и России по ДОН
В Соединённых Штатах предполагают, что ситуация в отношениях между Россией и Украиной может препятствовать консультациям, которые касаются Договора по открытому небу (ДОН), пишет газета The Washington Post со ссылкой на источник.
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Нурмагомедов поддержал брата, перенёсшего операцию на колене
Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов выразил поддержку своему двоюродному брату Умару Нурмагомедову, который недавно перенёс операцию на колене.
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В Москве возбуждено дело по факту хищения у пенсионерки 23 млн рублей
Сотрудники московской полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве по факту хищения у пенсионерки 23 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
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Юбилейный турнир AMC Fight Nights 100 в Москве перенесён
Турнир по смешанным единоборствам AMC Fight Nights 100 в Москве перенесён на 11 апреля.
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Глушаков высказался о своей травме, полученной в матче с «Тамбовом»
Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков рассказал, что получил травму колена в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Тамбовом».
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Посольство рассказало о состоянии пострадавших в ДТП в Турции россиян
Пять пострадавших в ДТП с автобусом в Турции россиян обратились за медицинской помощью, трое госпитализированы. Об этом заявили в посольстве России в Анкаре.
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Ученица Плющенко исполнила четверной сальхов на тренировке
12-летняя фигуристка Вероника Жилина, которая занимается в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, исполнила каскад с четверным прыжком на тренировке.
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«Манчестер Сити» дома в большинстве уступил «Лидсу» в АПЛ
«Манчестер Сити» на своём поле потерпел поражение от «Лидса» в матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
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В Хельсинки во время беспорядков полиция задержала 20 человек
По меньшей мере 20 человек были задержаны полицией и увезены с места происшествия во время беспорядков, возникших в центре столицы Финляндии.
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Ледяхов: с приходом Промеса у «Спартака» больше нет проблем в раздевалке
Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о преображении команды после возвращения нападающего Квинси Промеса.
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Число случаев коронавируса в Белоруссии превысило 334 тысячи
В Белоруссии число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось за сутки на 1433 и достигло 334 863.
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Ледяхов оценил прогресс «Локомотива» под руководством Николича
Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о победной серии столичного «Локомотива» под руководством сербского специалиста Марко Николича.
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Стерлинг перенесёт операцию на шее и вернётся в октагон не раньше октября
Чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг сообщил, что перенесёт операцию на шее, после чего вернётся к боям не раньше октября.
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Зеленский и Эрдоган начали переговоры
В Стамбуле начались переговоры турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и украинского лидера Владимира Зеленского.
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В «Спартаке» отреагировали на слухи об интересе к футболисту «Палмейраса»
Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал слухи об интересе к полузащитнику бразильского «Палмейраса» Рафаэлю Вейге.
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Богданов обсудил с посланником ООН дорожную карту урегулирования в Ливии
Замглавы российского МИД Михаил Богданов обсудил со спецпосланником Генсека ООН по Ливии Яном Кубишем вопросы реализации дорожной карты урегулирования в Ливии.
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Ледяхов считает Смолова основной ударной силой «Локомотива»
Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Игорь Ледяхов поделился мнением об игре нападающего столичного «Локомотива» Фёдора Смолова перед матчем 25-го тура Российской премьер-лиги.
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Ледяхов назвал отсутствие Жиго в матче с «Локомотивом» серьёзной проблемой для «Спартака»
Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о возможном отсутствии получившего сотрясение мозга защитника команды Самуэля Жиго в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом».
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Зеленский прибыл с рабочим визитом в Турцию
Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Турцию. Об этом сообщил посол Украины в стране Андрей Сибига.
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Гол Глушакова принёс «Химкам» победу над «Тамбовом» в 25-м туре РПЛ
Подмосковные «Химки» обыграли «Тамбов» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Число пострадавших в ДТП в Турции россиян возросло до 26
Число россиян, пострадавших в результате ДТП с туристическим автобусом на трассе Конья — Аксарай в Турции, возросло до 26, сообщили в МИД России.
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Экс-чемпион UFC Сехудо объявил о бое с боксёром Мейвезером
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Генри Сехудо объявил о поединке с бывшим чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером.
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В ОАЭ назвали имя первой арабской женщины-астронавта
Премьер-министр Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед бен Рашид Аль-Мактум назвал имя первой арабской женщины-астронавта. Ею станет Нура Аль-Матруши.
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В ЦИК Киргизии допустили возможность введения единого дня голосования
Председатель ЦИК Киргизии Нуржан Шайлдабекова допустила возможность введения в республике единого дня голосования, сообщил ответственный секретарь Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) Сергей Поспелов.
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Ледяхов: «Спартак» компенсирует проблемы в обороне яркой игрой в атаке
Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о проблемах команды в обороне перед матчем 25-го тура Российской премьер-лиги со столичным «Локомотивом».
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Ледяхов предположил, что победитель матча «Локомотив» — «Спартак» пробьётся в ЛЧ
Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Игорь Ледяхов поделился мнением о предстоящем матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом».
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В МИД России призвали США обуздать украинскую политику нагнетания
Россия ожидает от Соединённых Штатов эффективных действий по обузданию политики нагнетания напряжённости, которую проводит Киев, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
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Экс-вокалист группы «Земляне» рассказал, как песня «Трава у дома» стала гимном космонавтов
Рок-музыкант, экс-вокалист группы «Земляне» Сергей Скачков в видеоролике RT по случаю 60-летия полёта в космос Юрия Гагарина рассказал, как песня «Трава у дома» стала гимном космонавтов.
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Макгрегор уверен, что нокаутирует Порье в четвёртом раунде их третьего боя
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор дал прогноз на свой третий поединок с американцем Дастином Порье.
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В Госдуме прокомментировали блокировку трансляции RT в Facebook
Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский прокомментировал RT обращение Роскомнадзора к Facebook с требованием снять ограничения с трансляции, посвящённой полёту Гагарина в космос, и объяснить причину её блокировки.
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AS: Пике может сыграть с «Реалом» на уколах
Защитник каталонской «Барселоны» Жерар Пике может сыграть с мадридским «Реалом» в матче 30-го тура испанской футбольной Примеры.
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Мурашко: после COVID-19 в два раза больше осложнений, чем после гриппа
Перенесённая коронавирусная инфекция COVID-19 приводит к большему числу осложнений по сравнению с сезонным гриппом, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
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Россия не планирует контакты с США по Украине на уровне глав МИД и Минобороны
Россия и США не вели и не планируют контакты на уровне глав МИД и Минобороны по вопросам Украины, заявил российский замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
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Пловец Морозов надеется продолжать карьеру до Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе
Российский пловец Владимир Морозов выразил надежду, что сможет продолжать карьеру до Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.
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Большунов выиграл Югорский лыжный марафон
Чемпион мира 2021 года в скиатлоне Александр Большунов одержал победу в Югорском лыжном марафоне.
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Наумов назвал «Локомотив» фаворитом матча со «Спартаком»
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».
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Глава Евросовета заявил о разногласиях в ЕС по вопросу «Спутника V»
Глава Евросовета Шарль Мишель в интервью изданию Handelsblatt признал, что в Европейском союзе существуют разногласия относительно российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
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В Турции перевернулся автобус с российскими туристами
В Турции разбился автобус с российскими туристами, пострадали по меньшей мере 14 россиян, одна туристка погибла, сообщили в посольстве России. Инцидент произошёл на трассе Конья — Аксарай.
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Тренер «Сочи» рассказал о состоянии травмированных игроков перед матчем с «Зенитом»
Тренер «Сочи» Олег Фоменко рассказал о состоянии травмированных игроков команды — вратаря Сослана Джанаева и полузащитников Ивелина Попова и Жоаозиньо — перед матчем 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».
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В Дагестане по делу о взятках задержаны чиновники Ространснадзора
В Дагестане по подозрению в получении взяток в особо крупном размере задержаны сотрудники территориального отдела государственного автодорожного надзора управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу.
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Иньеста уверен, что Месси решит исход матча с «Реалом»
Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста назвал футболистов каталонской команды, которые сыграют ключевую роль в предстоящем матче 30-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом».
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Бальбек назвал иезуитской уловкой слова министра обороны Украины о Донбассе
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление министра обороны Украины Андрея Тарана о том, что Киев настроен на «цивилизованный» путь решения ситуации в Донбассе, однако намерен отстаивать собственные интересы.
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РКН потребовал от Facebook разблокировать трансляцию RT к 60-летию полёта Гагарина в космос
Роскомнадзор потребовал от Facebook снять ограничения с трансляции RT, посвящённой полёту Гагарина в космос, и объяснить причину её блокировки.
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Пловец Морозов: думаю, давно уже побил какой-нибудь рекорд по четвёртым местам в истории спорта
Российский пловец Владимир Морозов высказался о своих частых четвёртых местах на соревнованиях.
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В МИД Грузии заявили о проработке возвращения посла на Украину
Тбилиси изучает возможность возвращения в Киев грузинского посла Теймураза Шарашенидзе, отозванного в мае 2020 года из-за назначения бывшего президента республики Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ Украины. Об этом сообщила пресс-спикер МИД Грузии Мариам Нарчемашвили.
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Тренер «Динамо»: мы были подавлены после поражения от «Крыльев Советов»
Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц высказался о состоянии команды после поражения от самарских «Крыльев Советов» в матче 1/4 финала Кубка России по футболу.