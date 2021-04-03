Вести: украинские полицейские остались без «ковидной» премии за работу во время пандемии
Украинские полицейские не получили обещанную «ковидную» премию за работу во время пандемии коронавируса. Как пишут «Вести», правоохранители сообщили в группе «Защита прав полицейских» в Facebook, что с начала текущего года им так и не начислили дополнительные выплаты.
Как отмечает издание, по состоянию на 1 апреля без ковидных начислений остались сотрудники полиции Киева, Запорожья, Днепра, Сум, Черноморска, Мелитополя, Харькова и других городов и областей Украины.
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