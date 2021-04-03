N-TV: сын Гельмута Коля подал в суд на минздрав ФРГ

Сын бывшего канцлера ФРГ Гельмута Коля Вальтер Коль подал в суд на главу минздрава ФРГ Йенса Шпанна, сообщает N-TV. По словам Коля, минздрав ФРГ по-прежнему не выплатил его фирме деньги за поставку миллиона защитных масок в начале 2020 года, несмотря на то что по условиям контракта выплата должна была состояться спустя неделю после доставки.

Вальтер Коль, сын бывшего канцлера Германии Гельмута Коля, подал в суд на министра здравоохранения ФРГ Йенса Шпанна, сообщает N-TV, ссылаясь на пресс-секретаря земельного суда Бонна. Причиной иска стал вопрос о поставке миллиона защитных масок FFP2 в начале 2020 года.

Издание напоминает, что тогда фирма Вальтера Коля Kohl Consult GmbH приняла участие в тендере минздрава ФРГ и получила заказ на поставку защитных масок, стоимостью €4,50 за штуку. По условиям заказа, оплата товара должна была произойти спустя неделю, однако министерство не погасило свою задолженность и по сей день. «Я не понимаю, почему Йенс Шпанн и его министерство осознанно нарушают свой собственный контракт. Принцип соблюдения договорённостей для них, очевидно, не действует», — приводит издание слова Вальтера Коля.

Как пишет N-TV, в минздраве ФРГ пока не стали высказываться на тему текущего разбирательства. Издание отмечает, что в данный момент суды рассматривают множество разбирательств, связанных с поставками защитных масок и неоплаченными (либо оплаченными лишь частично) заказами.