N-TV: сын Гельмута Коля подал в суд на минздрав ФРГ

19:53
Голкипер «Далласа» Худобин попал в коронавирусный протокол НХЛ
Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» Антон Худобин помещен в список отстраненных из-за коронавируса игроков.
19:48
Президент Аргентины после положительного теста на COVID-19 заявил о важности вакцин
Президент Аргентины Альберто Фернандес, у которого тест на коронавирус показал положительный результат, заявил, что чувствовал бы себя хуже, если бы не сделал прививку от COVID-19.
19:44
«Авангард» победил «Ак Барс» в первом матче финала Восточной конференции КХЛ
Омский «Авангард» одержал победу над казанским «Ак Барсом» в первом матче серии финала плей-офф Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
19:35
В Молдавии за сутки выявили 1258 новых случаев коронавируса
В Молдавии за сутки выявили 1258 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, общее число заболевших — 234 394.
19:22
Два человека погибли в результате ДТП в Москве
Два человека погибли в результате столкновения двух автомобилей на улице Орджоникидзе в Москве.
19:20
Мусаев заявил, что готов уйти, если так будет лучше для «Краснодара»
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказал мнение о своей возможной отставке.
19:15
Мусаев не удивлён слухам о возможном назначении Гончаренко в «Краснодар»
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал слухи о возможном назначении белорусского специалиста Виктора Гончаренко на его должность.
19:10
«Реал» обыграл «Эйбар» и поднялся на второе место в Примере
Мадридский «Реал» одержал победу над «Эйбаром» в матче 29-го тура испанской Примеры.
19:09
Мусаев назвал причину разгромного поражения «Краснодара» в матче с «Ахматом»
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал разгромное поражение команды от грозненского «Ахмата» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
19:07
За сутки в Палестине выявили более 1600 случаев коронавируса
Министр здравоохранения Палестины Май эль-Кела заявила, что за сутки в стране был выявлен 1651 новый случай коронавируса.
18:49
Глава МИД Украины провёл переговоры с председателем ОБСЕ
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и председатель ОБСЕ Анн Линде обсудили вопросы безопасности в Донбассе и Крыму. Об этом глава украинского МИД сообщил в Twitter.
18:40
За сутки в Британии зафиксировали более 3 тысяч случаев коронавируса
В Великобритании за сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили ещё у 3423 человек.
18:35
«Боруссия» проиграла «Айнтрахту» в Бундеслиге
Дортмундская «Боруссия» потерпела поражение от франкфуртского «Айнтрахта» в матче 27-го тура немецкой Бундеслиги.
18:29
Гол Кварацхелии принёс «Рубину» победу над «Сочи» в матче РПЛ
Казанский «Рубин» одержал победу над «Сочи» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
18:28
«Краснодар» на своём поле разгромно проиграл «Ахмату» в РПЛ
«Краснодар» потерпел разгромное поражение от грозненского «Ахмата» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
18:25
В России вакцинацию от коронавируса полностью прошли более 3% граждан
С начала вакцинации от коронавируса 4,7 млн россиян получили по две дозы препарата, хотя бы один укол получили 6,93 млн человек. Об этом сообщается в исследовании, проведённом РБК на основании данных региональных оперштабов.
18:18
Число пострадавших полицейских в результате беспорядков в Белфасте возросло до 15
Число сотрудников полиции, которые пострадали в результате беспорядков в британском Белфасте, увеличилось до 15.
18:15
«Наполи» обыграл «Кротоне» в Серии А
Неаполитанский «Наполи» одержал победу над «Кротоне» в матче 29-го тура итальянской Серии А.
18:07
Посол Катара оценил отношения Дохи и Москвы
Посол Катара в Москве Ахмед бен Насер Аль Тани оценил отношения Катара и России.
18:03
«Фиорентина» без Кокорина сыграла вничью с «Дженоа» в Серии А
Флорентийская «Фиорентина» сыграла вничью с генуэзской «Дженоа» в матче 29-го тура итальянской Серии А.
17:59
«Аталанта» победила «Удинезе» в Серии А, Миранчук вышел на замену
Бергамская «Аталанта» одержала победу над «Удинезе» в матче 29-го тура итальянской Серии А.
17:54
За сутки в США зафиксировали почти 70 тысяч случаев коронавируса
В Соединённых Штатах коронавирусную инфекцию за сутки выявили у 69 822 человек. Общее число зафиксированных в стране случаев заболевания COVID-19 достигло 30 610 743.
17:45
Таможенники на границе с Латвией пресекли ввоз 150 кг наркотиков
Российские таможенники в МАПП «Бурачки» (Псковская область) на границе с Латвией пресекли попытку незаконного ввоза в Россию 150 кг гашиша. Об этом сообщается на сайте Северо-Западного таможенного управления.
17:45
Сотникова: Трусовой нужно выходить на лёд, полностью отключив эмоции
Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Аделина Сотникова прокомментировала выступление Александры Трусовой на чемпионате мира 2021 года в Стокгольме.
17:33
В Ленинградской области загорелся цех по производству мебели
Цех по производству мебели загорелся во Всеволожском районе Ленинградской области.
17:25
Тухель прокомментировал первое поражение «Челси» под его руководством
Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель прокомментировал поражение команды от «Вест Бромвич Альбион» в матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
17:24
В Ростовской области женщина держала дочь на привязи и не кормила
Полиция организовала розыск женщины, которая держала свою восьмилетнюю дочь на привязи дома в Новошахтинске Ростовской области и не кормила её. Об этом рассказали в пресс-службе МВД России по региону.
17:14
Оверчук провёл встречу с первым вице-премьером Белоруссии
Вице-премьер России Алексей Оверчук в ходе рабочего визита в Минск провёл встречу с первым заместителем премьер-министра Белоруссии Николаем Снопковым.
17:11
Джикия рассказал, что игроки «Спартака» намерены обсудить с Тедеско его уход
Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал, что игроки намерены обсудить с главным тренером Доменико Тедеско его предстоящий уход.
17:07
В Псковской области проводят проверку по факту осквернения памятника
Следователи проводят проверку информации об осквернении памятника героям 6-й роты в городе Острове Псковской области. Об этом сообщили в региональном главке СК России.
17:00
Червиченко сомневается, что Сулеймановым интересовалась «Барселона»
Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о том, что «Краснодар» вёл переговоры с «Барселоной» по поводу перехода в каталонский клуб российского форварда Магомеда-Шапи Сулейманова.
16:59
В Новосибирской области полицейские спасли людей из горящего дома
В Новосибирской области ночью сотрудники полиции спасли из горящего дома шесть человек. Об этом информирует «МВД МЕДИА».
16:49
В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 326 065
В Белоруссии число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 326 065.
16:48
«Жёлтый» уровень опасности объявлен в Москве и области из-за гололедицы
«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за гололедицы, сообщили в Гидрометцентре России.
16:44
Капитан «Спартака» Джикия рассказал, как решает конфликты внутри коллектива
Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия признался, что не любит жёсткий путь решения конфликтов.
16:35
В Госдуме оценили слова главы Минобороны ФРГ о «росте вызовов» из-за России
Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал в беседе с RT заявление министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о том, что действия России приводят к «росту вызовов» для Европейского региона.
16:28
В Азербайджане число случаев коронавируса достигло 268 714
В Азербайджане число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 268 714.
16:26
«Челси» на своём поле крупно проиграл «Вест Бромвичу» в матче АПЛ
В матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский «Челси» был разгромлен «Вест Бромвичем».
16:15
В ДНР заявили о гибели ребёнка в результате атаки БПЛА украинских военных
Народная милиция самопровозглашённой Донецкой народной республики сообщила о гибели ребёнка в результате атаки украинского беспилотника.
16:12
Источник: «Спартак» намерен приобрести футболиста сборной Турции за €32 млн
Полузащитник «Фенербахче» и сборной Турции по футболу Озан Туфан может перейти в московский «Спартак».
16:05
Защита пострадавшей в ДТП с Билом заявила о несогласии с мерой пресечения блогеру
Адвокат Андрей Князев, представляющий интересы женщины, пострадавшей в ДТП с блогером Эдвардом Билом в центре Москвы, заявил, что не согласен с принятой судом мерой пресечения для мужчины.
15:54
Гол Крыховяка помог «Локомотиву» обыграть «Ротор» в РПЛ
В матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Локомотив» одержал победу над волгоградским «Ротором».
15:50
«Монако» разгромил «Метц» в матче Лиги 1
В рамках 31-го тура Лиги 1 «Монако» одержал крупную победу над «Метцем».
15:49
Ярославского депутата поместили под домашний арест по делу о коррупции
Депутат Ярославской областной думы Роман Фомичёв, обвиняемый в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере, отправлен под домашний арест, сообщили в Кировском районном суде Ярославля.
15:42
Макгрегор подтвердил дату третьего боя с Порье
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор подтвердил, что встретится с американцем Дастином Порье 10 июля 2021 года.
15:39
Умер один из основателей НИУ ВШЭ Лев Любимов
Профессор, один из создателей НИУ ВШЭ Лев Любимов скончался на 85-м году жизни.
15:26
«Милан» сыграл вничью с «Сампдорией» в матче Серии А
В матче 29-го тура итальянской Серии А «Милан» на своём поле не сумел обыграть «Сампдорию».
15:26
Военный эксперт оценил заявление министра обороны ФРГ о действиях России
Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал в беседе с RT заявление министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о том, что действия России приводят к «росту вызовов» для Европейского региона.
15:25
Умерла актриса Нина Зоткина
Российская актриса Нина Зоткина скончалась в Москве на 70-м году жизни, сообщил режиссёр Михаил Дегтярь.
15:18
Более 400 тысяч жителей Петербурга прошли вакцинацию от COVID-19
Более 400 тыс. жителей Санкт-Петербурга уже были вакцинированы по крайней мере одной дозой препарата от коронавируса.