Политологи: американцы теперь боятся Китая больше, чем Россию

Свежие социологические данные показывают, что американское общество настроено на соперничество с Китаем: в этом году Поднебесную впервые в истории назвали главной угрозой для США около 37% опрошенных американцев, тогда как Россию такой угрозой считает в два раза меньше респондентов, пишут на страницах The Hill американские публицисты и сотрудники НПО «Институт имени Рейгана» Роджер Захейм и Рейчел Хофф. По мнению экспертов, администрации Байдена следует прислушаться к народу и развернуть активное соперничество с КНР в азиатском регионе при поддержке союзников и партнёров.

Опубликованная недавно Белым домом стратегия национальной безопасности США посвящена в первую очередь обостряющемуся соперничеству Вашингтона с «непреклонным и авторитарным Китаем», который, как полагают составители этого документа, является единственным конкурентом Америки, способным «в долгосрочной перспективе бросать вызовы стабильному и открытому международному порядку», пишут в своей статье для The Hill глава вашингтонского отделения НПО «Институт имени Рональда Рейгана» Роджер Захейм и директор организации по вопросам политики Рейчел Хофф. Между тем, по мысли публицистов, нынешней президентской администрации США, занятая в данный момент планированием следующих шагов в рамках американо-китайских отношений, следует «вдохновляться тем фактом, что политический курс на конфронтацию и конкуренцию с Пекином поддерживает американский народ».

Организованный недавно «Институтом имени Рейгана» общенациональный соцопрос показал, что американцы постепенно приходят по китайскому вопросу к единому мнению: как показало исследование, Китай впервые в истории назвали страной, представляющей самую серьёзную угрозу для Америки, 37% граждан США, пишут Захейм и Хофф. При этом номером два в списке самых опасных для Соединённых Штатов государств стала Россия — однако её главной угрозой сочло уже более чем в два раза меньше опрошенных, отмечают авторы.

За почти десять лет, минувших с тех пор, как президент Барак Обама объявил о «развороте США в сторону Азии», общественное мнение сильно изменилось, подчёркивают политологи. Так, аналогичный опрос, проведённый не далее как в 2018 году, показал, что Китай главной угрозой считают только 21% американцев, а Россию, занявшую тогда первое место в списке — 30%, напоминают они. Кроме того, теперь граждане страны уже имеют представление о том, как, по их мнению, США должны бороться с Китаем: значительные доли сторонников обеих главных партий Америки высказываются в пользу сохранения зарубежных военных баз для сдерживания угроз и быстрого реагирования на различные события — и число респондентов, которые выступают за то, чтобы точка сосредоточения военного присутствия США сместилась с Ближнего Востока в Азию, в последнее время растёт, констатируют авторы.

Последнее исследование «Института имени Рейгана» также подтвердило, что американцы серьёзно обеспокоены ситуацией с соблюдением прав человека — и «понять, откуда взялось это беспокойство, несложно, если вспомнить о жестоких репрессиях в отношении Гонконга и геноциде уйгуров», продолжают Захейм и Хофф. Согласно опросу, больше 70% граждан США желают, чтобы Вашингтон поддерживал гонконгских «борцов за демократию» даже несмотря на то, что это провоцирует гнев со стороны Пекина, пишут они.

Тем не менее, обеспокоенность по поводу Китая всё же не привела к формированию в американском обществе единой точки зрения на то, каким путём необходимо бороться с той угрозой, которую он представляет, признают публицисты. По мнению экспертов, президенту США Джо Байдену, который рассчитывает развернуть с Китаем сотрудничество в области борьбы с климатическими изменению, было бы не лишним помнить о том, что возвращение Вашингтона в Парижское соглашение по климату поддерживает лишь «незначительное большинство» американцев. Более того, среди граждан США нет единства и по поводу того, несут ли климатические изменения сами по себе угрозу для нацбезопасности страны, причём раскололись респонденты, как можно было ожидать, исходя из своих политических предпочтений: среди сторонников Демократической партии США изменения климата назвали угрозой для нацбезопасности 75% респондентов, тогда как среди сторонников республиканцев таких набралось лишь 24%, напоминают авторы.

«Американцы трезво смотрят на весь спектр угроз, исходящих в нашу сторону от Китая, и выступают за то, чтобы Америка принимала активные шаги и взяла на себя роль лидера в регионе. Чиновникам президентской администрации следует прислушаться к их чаяниям и, заручившись поддержкой наших региональных союзников и партнёров, вести их за собой, действуя с позиции силы, — подытоживают Захейм и Хофф. —Как однажды сказал президент Рейган: «Война начинается не когда силы свободы крепки, а когда они слабеют. Именно такие моменты вводят тиранов в искушение».