NBC News: американская публика вновь негодует — в штате Мэриленд полицейские угрожали наручниками пятилетнему ребёнку

В США — очередной скандал с участием правоохранителей: в интернете были благодаря усилиям муниципальных властей опубликованы снятые ещё в начале прошлого года кадры, на которых двое сотрудников полиции Мэриленда запугивают школьника, заковывая его в наручники, передаёт NBC News. Как отмечается в сюжете канала, несмотря на то, что в связи с инцидентом было проведено служебное расследование, ни один из причастных к нему сотрудников уволен не был.

И снова здравствуйте! В открытом доступе только что появились шокирующие кадры с нательного видеорегистратора, запечатлевшие неприятную встречу между сотрудниками полиции штата Мэриленд и пятилетним мальчиком, которого полицейские заковали в наручники. Репортаж Кэти Пак.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Ты меня не доводи, а то поедем в отделение! Ну как хочешь.

По Мэриленду сегодня идёт волна общественного негодования. Причиной стали эти только что обнародованные кадры с нательного видеорегистратора.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ: А ну прекрати!

Два сотрудника полицейского управления округа Монтгомери приехали по вызову, поступившему из школы: их попросили вернуть в учебное заведение пятилетнего ученика, который убежал — якобы из-за того, что сломал компьютер.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Давай в машину. Кому сказал! Это не просьба. Полезай в машину!

После того, как полицейские довезли мальчика до школы, обстановка стала быстро накаляться — и хотя лицо ребёнка полиция скрыла, крики и ругань видеорегистратор записал полностью.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Кто его вообще научил так себя вести уже в пять лет?

СОТРУДНИЦА ПОЛИЦИИ: Вот поэтому детей надо ремнём воспитывать.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ: А ну сел!

Но мальчик никак не унимался — и тогда сотрудница полиции наклонилась к нему так, что между их лицами было буквально несколько сантиметров, и принялась на него вопить.

Полиция опубликовала ролик, хронометраж которого составляет почти час, в пятницу. В конце записи полицейский надевает мальчику на запястье наручники — причём мать ребёнка находится там же, с ними в комнате.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ: А вот это — наручники. Знаешь, для чего они?

МАТЬ МАЛЬЧИКА: Ты что, хочешь туда же, где твой дядя Берто сидит?

ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Знаешь, для кого они предназначены? А для людей, которые слушать не хотят и не знают, как себя вести.

Инцидент произошёл в январе прошлого года. Как сообщают в полицейском управлении округа Монтгомери, по итогам случившегося было проведено служебное расследование, однако ни один из сотрудников уволен не был.

Мать мальчика, между тем, уже подала в суд на полицию и теперь добивается «правосудия и справедливой компенсации за моральный ущерб», который нанесли сыну.

Руководство школьного округа в официальном заявлении сообщило: «Глубоко сочувствуем этому ученику. У взрослого человека не может быть никаких причин, чтобы вот так говорить с ребёнком и ему угрожать».

Обнародования видео добился депутат муниципального совета округа Монтгомери Уилл Джавандо, который теперь требует проведения полноценного расследования инцидента.

УИЛЛ ДЖАВАНДО, депутат муниципального совета округа Монтгомери, штат Мэриленд: Так, как обошлись с этим мальчиком, с людьми обращаться нельзя в принципе — и не важно, пять лет человеку или пятьдесят, так с кем-либо говорить недопустимо.

КЭТИ ПАК, корреспондент NBC News: И какие меры, по вашему мнению, должны быть приняты в отношении этих двух сотрудников полиции?

УИЛЛ ДЖАВАНДО: Их должны уволить.

Кэти Пак, NBC News.

Дата выхода в эфир 28 марта 2021 года.