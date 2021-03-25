Guardian: 30 млн людей по всему миру оказались «в шаге от голодной смерти», предупреждают в ООН

В связи с пандемией коронавируса, вооружёнными конфликтами и изменениями климата ситуация с продовольственной безопасностью в мире ухудшается «тревожными» темпами, сообщает The Guardian со ссылкой на доклад Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Всемирной продовольственной программы (WFP). Как подсчитали эксперты ФАО и WFP, уже сейчас в мире голодная смерть угрожает 30 млн людей — и для их спасения необходимы срочные меры.

В Организации Объединённых Наций предупредили, что в течение ближайших нескольких месяцев по более чем 20 странам мира может ударить массовый голод, сообщает The Guardian. Как пишет британская газета, такие выводы содержатся в докладе, только что опубликованном Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) и Всемирной продовольственной программой (WFP).

Как следует из документа, в настоящий момент около 34 миллионов людей по всему миру живут в условиях, соответствующих 4 уровню так называемой шкалы ИКФ (Интегрированная классификация фаз продовольственной безопасности) — то есть, находятся в «одном шаге от голодной смерти» по различным причинам. Среди таких причин эксперты ООН выделяют вооружённые конфликты, резкие изменения климата, а также пандемию коронавируса; при этом первичные факторы в ряде регионов дополнительно усугубляют нашествия саранчи.

«Страдания людей достигли тревожных масштабов, — цитирует The Guardian главу ФАО Цю Донюя. — Нам всем необходимо немедленно предпринять активные действия, дабы спасти человеческие жизни, сохранить их средства к существованию и предотвратить ухудшение ситуации».

По данным ФАО и WFP, большая часть «горячих точек» в плане продовольственной безопасности расположены в Африке, включая Нигерию, Йемен и Южный Судан, однако голод угрожает и другим регионам — к примеру Азии (Афганистан), Ближнему Востоку (Сирия и Ливан), а также Латинской Америке и Карибским островам (Гаити).

Как заявил исполнительный директор WFP Дэвид Бизли, для того, чтобы не допустить массового голода с миллионами жертв, необходимо будет добиться трёх вещей — прекращения военных действий, улучшения доступа к наиболее уязвимым сообществам и наращивания пожертвований. Как сообщает The Guardian, ранее в нынешнем месяце ФАО и WFP призвали страны мира выделить $5,5 млрд на предотвращение голода посредством распространения гуманитарной продовольственной помощи, прямых финансовых вливаний и принятия других экстренных мер.