Independent: британский эпидемиолог предрекла миру «многие годы» ношения масок

Социальное дистанцирование и обязательное ношение масок может стать неотъемлемым атрибутом общественной жизни на «многие годы» вперёд, пишет The Independent со ссылкой на заявление британского эпидемиолога Мэри Рамзи. По её мнению, люди уже свыклись с подобными не слишком жёсткими ограничениями, в то время как ситуация в сфере здравоохранения может начать возвращаться к норме лишь через несколько лет, когда другие части мира достигнут такого же уровня вакцинации, как и Великобритания.

Социальное дистанцирование и обязательное ношение масок могут стать неотъемлемым атрибутом общественной жизни на «многие годы», пишет The Independent со ссылкой на заявление главы отдела иммунизации департамента общественного здравоохранения Англии Мэри Рамзи.

По её словам, «люди уже привыкли к этим ограничениям низкого уровня и могут с ними жить, а экономика по-прежнему в состоянии функционировать в условиях этих менее строгих правил».

Предупредив, что властям следует «очень внимательно оценивать обстановку, прежде чем снимать какие-либо ограничения», Рамзи также отметила, что в будущем организация крупных массовых мероприятий потребует тщательного надзора за ситуацией и создания чётких инструкций по соблюдению безопасности.

«Так что я бы сказала, что, конечно, пройдёт, по крайней мере, несколько лет, пока другие части мира не достигнут такого же уровня вакцинации, что и мы, и цифры заболеваемости не снизятся повсюду; только тогда всё очень постепенно начнёт возвращаться к норме», — заявила она.

На данный момент первую дозу вакцины от COVID-19 получила уже половина всего взрослого населения Великобритании, в то время как пятница поставила рекорд по количеству прививок за один день. В общей сложности в этот день было сделано 711 156 уколов вакцины. Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок назвал подобные результаты «феноменальным достижением».

Между тем, профессор Крис Уитти ранее сообщил британским парламентариям, что «простые меры вроде мытья рук, ношения масок там, где это уместно, тестирование с последующим отслеживанием пациентов, и, прежде всего, вакцинация», помогут удержать распространение вируса в узде.

При этом главный научный консультант британского правительства Патрик Валланс также отметил, что ношение масок может стать особенно актуальным в том случае, если количество заболеваний вырастет зимой.