Handelsblatt: из-за пандемии новый берлинский аэропорт придётся спасать государственными субсидиями

Задолженность нового аэропорта Берлин-Бранденбург BER уже составляет €4,5 млрд, пишет Handelsblatt. Из-за пандемии аэропорт не в состоянии самостоятельно погасить долги: пассажиропоток снизился примерно на 70%. Вследствие этого финансовую помощь должны оказывать владельцы BER — правительства федеральных земель Берлин и Бранденбург, а также федеральное правительство.
Сильно пострадавший от пандемии коронавируса новый берлинский аэропорт BER получит финансовую помощь от своих государственных собственников, пишет Handelsblatt, ссылаясь на заявление министра финансов земли Бранденбург Катрин Ланге.
По словам Ланге, владельцы аэропорта не собираются «прятать голову в песок» из-за ухудшения экономической ситуации. Издание напоминает, что федеральным землям Берлин и Бранденбург принадлежит 37% акций нового аэропорта. Ещё 26% принадлежат правительству ФРГ.
На прошедшей в минувшую пятницу встрече акционеров пока не было одобрено выделение требуемых BER €2,4 млрд, но была подтверждена готовность к финансовой поддержке, пишет Handelsblatt.
Как сообщает издание, задолженность аэропорта составляет €4,5 млрд. В обычное время BER мог бы и сам погасить её, но кризис, вызванный пандемией, резко переменил ситуацию. По словам управляющего директора аэропорта Энгельберта Лютке Дальдрупа, в этом году ожидается 10 млн пассажиров, что не составляет и 30% от обычных показателей. Ожидается, что до 2025 года пассажиропоток недосчитается 80 млн человек, что приведёт к финансовым потерям в €1,6 млрд.
По словам Катрин Ланге, на данный момент обсуждается несколько вариантов решения проблемы. При этом политик отметила, что конкретного решения пока не принято. В бизнес-плане руководства BER предполагается, что акционеры выделяет аэропорту €1,9 млрд до 2022 года. Часть из этих средства должна будет пойти на погашение долгов, а другая часть на усиление ликвидности. Кроме того, ожидается, что аэропорту поступят субсидии, в рамках финансовой помощи во время пандемии.
Министерство ГОЧС Приморского края сообщает, что водность большей части рек региона превышает норму в 1,3—2,1 раза. Службы региона оперативно реагируют на угрозы затоплений жилых участков и отводят воду.
Задержанному в рамках уголовного дела против губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева бизнесмену Борису Шпигелю дважды вызывали скорую помощь, рассказала РИА Новости член московской ОНК Ольга Дружинина.
Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев в беседе с RT прокомментировал возможность ухода от использования доллара и заявил, что вопрос переустройства международно-финансового порядка уже давно стоит на повестке дня.
Олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова поделилась мнением о скандальном эпизоде между российским лыжником Александром Большуновым и норвежцем Йоханнесом Хёсфлотом Клебо на финише марафона в рамках чемпионата мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.
Директору муниципального казённого учреждения «Управление городского хозяйства» и руководителю отдела ЖКХ этого учреждения предъявлено обвинение по делу, возбуждённому по факту гибели четырёх детей при пожаре в многоквартирном доме в Лесосибирске Красноярского края.
С космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» и 38 иностранными космическими аппаратами. Согласно телеметрической информации, старт, разделение ступеней и разгонного блока прошли в штатном режиме.
Расходы столицы на программу здравоохранения в первые два месяца текущего года превысили 101 млрд рублей, сообщила ТАСС министр правительства Москвы, руководитель Департамента финансов Елена Зяббарова.
Специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, сколько будут стоить самые дешёвые ж/д и авиабилеты по России в апреле. О том, как в предстоящий период жители страны смогут сэкономить на путешествиях, узнал RT.
В период с января 2020 года по февраль 2021-го аналитики отметили наибольшее число вакансий для водителей такси в Москве. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервисов «Работа.ру» и «Ситимобил», с которыми ознакомился RT.