Эксперт «Главреда»: крутим-мутим, дуем щёки — Украина превратилась в сателлита США
Конфронтационная по отношению к России и внутренним врагам политика Украины невольно распространяется и на другие государства и внешнюю политику страны в целом, считает директор информационно-политического центра «Перспектива» Павел Рудяков. Как пишет он статье для портала «Главред», в результате Украина порой сама портит отношения со многими странами, сотрудничество с которыми для неё критически важно.
«Украина превратилась в сателлита Соединённых Штатов Америки и проводника американских интересов в Черноморском регионе и Восточной Европе. Для нас это очень опасно, что доказывает история с китайцами. В вопросе «Мотор Сичи» мы плюнули китайцам меж глаз, и они уже обратились в суды, где Украине теперь нужно доказывать, что она не будет ничего выплачивать. С Ираном мы уже год ругаемся из-за сбитого самолёта, хотя был миллион дипломатических вариантов избежать конфликта и добиться компенсаций семьям погибших, не раздувать скандал, а перевести диалог в компромиссное русло», — считает эксперт.
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