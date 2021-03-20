WT: Байден и Харрис завуалировано обвинили Трампа во всплеске насилия над азиатами в США

Во время совместного выступления глава Белого дома и его заместительница выступили с резким осуждением роста числа нападений на американцев азиатского происхождения. Они не называли Дональда Трампа по имени, но дали понять, что именно его слова о «китайском вирусе» стали причиной этих преступлений, сообщает The Washington Times.

Камала Харрис связала заявления Дональда Трампа с ростом нападений на американцев азиатского происхождения. При этом в своей обличительной речи она не стала упоминать экс-президента по имени, пишет The Washington Times.

«В течение прошлого года люди, обладающие огромными полномочиями, делали козлов отпущения из американцев азиатского происхождения», — заявила вице-президент на встрече с избирателями в штате Джорджия. По её словам, эта ненависть распространялась «с самых высоких трибун».

Трамп часто называл COVID-19 «китайским вирусом», подразумевая его место происхождения. За это бывший президент неоднократно порицался и обвинялся в подстрекательстве к насилию в отношении азиатов, поясняет издание.

Действующий глава Белого дома также косвенно раскритиковал Трампа за его риторику. «Слова не остаются без последствий. Это просто коронавирус, и точка», — заявил Джо Байден.

Их комментарии прозвучали после частной встречи с лидерами сообществ американцев азиатского происхождения и жителей тихоокеанских островов в Джорджии. Содержания этих бесед президент назвал «душераздирающим».

«Слишком много американцев азиатского происхождения ходят по улицам с чувством тревоги… на них нападают, их обвиняют, из них делают козлов отпущения и преследуют, — сказал Байден. — Они подвергаются оскорблениям, физическому насилию. И их убивают».

На днях в трёх массажных салонах Атланты были расстреляны восемь человек, семь из них — женщины-азиатки. Полиция Джорджии не установила мотивов предполагаемого преступника 21-летнего Роберта Аарона Лонга. Но, по признанию самого обвиняемого, который ранее посещал эти заведения, у него была сексуальная зависимость, отмечает The Washington Times.

Вице-президент заявила: каким бы ни был мотив Лонга, количество преступлений на почве ненависти в отношении американцев азиатского происхождения за последний год резко возросло. При этом Харрис преподнесла эту ситуацию, как «расистскую тенденцию» в истории США.

«Расизм в Америке — это реальность, и так было всегда. Ксенофобия в Америке — это реальность, и так было всегда. Сексизм тоже» — сказала вице-президент. Она напомнила о насилии над китайцами, строившими железные дороги в США в XIX веке, и об интернировании американцев японского происхождения в годы Второй мировой.

Байден призвал конгресс принять новый закон о преступлениях на почве ненависти, связанной с пандемией. Но, по его словам, в-первую очередь, американцам необходимо «изменить мышление». «У ненависти не может быть безопасного пристанища в Америке. Это должно прекратиться», — подчеркнул президент.