Niezależna: после выдворения российского журналиста Москва обвинила Варшаву в нарушении принципов свободы слова
МИД России в ответ на запрет въезда специального корреспондента государственного телевидения России Евгения Решетнёва обвиняет польские власти в запуске очередной волны политических гонений на российских журналистов под надуманным предлогом «угрозы национальной безопасности».
Сейчас Решетнёву запрещён въезд на территорию страны на пять лет, а также на территорию всех государств Шенгенского соглашения — сроком на три года. Последний раз корреспондент был в Польше в январе 2020 года. Министерство утверждает, что Варшава стала часто использовать обвинения в шпионаже в качестве предлога для репрессивных действий в отношении журналистов. В пресс-релизе оно также сообщает, что в отношении Решетнёва осуществлён дезинформационный вброс о том, что он якобы занимается «деятельностью, выходящей за рамки работы журналиста», пишет Niezalezna.
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