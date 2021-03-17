NI: последствия инфляционной лихорадки в США ударят по всему миру

Американский эксперимент в области налогово-бюджетной и кредитно-денежной политики сегодня проводится на фоне пузыря цен на активы и кредиты, который намного больше и масштабнее, чем пузырь на рынке жилья и кредитования в 2008 году. Как пишет The National Interest, США экспериментируют с бюджетным и денежным стимулированием эпических масштабов, и остальной мир скоро узнает, что произойдёт с глобальной экономикой, когда у Америки начнётся инфляционная лихорадка.

Считается, что когда Америка с её самой крупной в мире экономикой подхватывает насморк, у остальной мировой экономики начинается воспаление лёгких. Как пишет The National Interest, сейчас США проводят эксперимент бюджетного и денежного стимулирования эпических масштабов, и остальной мир скоро узнает, что произойдёт с глобальной экономикой, когда у Америки начнётся инфляционная лихорадка.

Как отмечает издание, к сожалению, есть веские основания опасаться, что результаты будут не очень приятные, особенно с учётом того, что американский эксперимент в сфере экономической политики проходит в период, когда страна оказалась в эпицентре глобального пузыря цен на активы и кредиты.

После банкротства инвестиционного банка Lehman Brothers в сентябре 2008 года стало ясно, что проблемы американских финансово-экономических «пузырей» будут иметь серьёзные последствия для всей мировой экономики. Лопнувший пузырь на американском рынке жилья и кредитования породил цепную реакцию на всех мировых финансовых рынках, которая спровоцировала то, что экономисты сегодня называют Великой экономической рецессией. Сегодня масштабный американский эксперимент в области налогово-бюджетной и кредитно-денежной политики проводится на фоне пузыря цен на активы и кредиты, который намного больше и масштабнее, чем прежний американский пузырь на рынке жилья и кредитования.

Сегодняшний пузырь, пишет автор материала, надувается из-за чрезвычайно низких процентных ставок, причиной которых является то, что центробанк в больших количествах печатает деньги в ответ на пандемию коронавируса. В связи с этим возникает вопрос: что произойдёт, когда приятная музыка лёгких денег прекратится, а процентные ставки начнут расти. Опыт прежних лет говорит о том, что, когда это случится, пузыри начнут лопаться, а экономики с формирующимся рынком столкнутся с серьёзными проблемами, так как деньги начнут возвращаться в США.

Как заключает издание, председатель федерального резерва Джером Пауэлл уверяет, что бюджетное стимулирование не грозит ростом инфляции, однако следящие за облигациями эксперты явно не разделяют его точку зрения. С начала года ключевая ставка по казначейским облигациям с десятилетним сроком погашения поднялась с менее чем 1% до 1,6%. Существует вполне реальный риск того, что если федеральный резерв и дальше будет отрицать инфляционные риски, долгосрочные процентные ставки по американским облигациям могут вырасти ещё больше на фоне ожиданий дальнейшего роста инфляции.

«В конце 2008 года королева Елизавета II задала своим советникам ставший знаменитым вопрос о том, почему никто не предупредил её о взрыве американского пузыря на рынке жилья и кредитования. Обладая совсем свежим опытом, сегодняшние политики не смогут оправдаться, когда их спросят, почему они не предугадали вполне реальный риск взрыва ещё большего пузыря, способного вызвать расстройство всей мировой экономики. Остаётся лишь надеяться, что когда глобальный «пузырь всего» на самом деле лопнет, эти люди не будут застигнуты врасплох, как экономические и политические руководители в 2008 году, не сумевшие спрогнозировать взрыв пузыря на американском рынке жилья», — подводит итог автор материала.