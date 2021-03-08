Bild: самотесты на коронавирус ушли с прилавков немецких магазинов за пару минут

Появившиеся в немецких магазинах самотесты на коронавирус раскупили в считанные минуты, сообщает Bild. И это несмотря на то, что на человека выдавалась только одна упаковка. Дополнительный товар уже в пути. К тому же другие супермаркеты и сети аптек также собираются запустить продажи в своих филиалах.

Наконец-то он здесь, и вот его опять нет. Люди долгое время ждали самотестов на коронавирус, и из-за этого выстроились в очереди к магазинам Aldi.

ПОЖИЛАЯ ЖЕНЩИНА: Я думаю, что в наличие было 100 тестов. Так что у всех, кто только что пришёл, уже нет никаких шансов.

В Aldi самотесты на коронавирус можно купить с субботы прямо на кассе. На данный момент в одни руки выдаётся только одна упаковка тестов, произведённых в Германии. Но несмотря на это во многих филиалах тесты были распроданы за несколько минут.

БИРГИТ БЕКС, воспитательница из Гамбурга: Больше их не осталось. Милый человек на кассе сказал, что даже если бы я пришла сюда к семи, это бы не помогло: очередь в половину седьмого была уже настолько большой, что на всех тестов уже не хватало. Их сразу же раскупили.

Aldi Nord и Aldi Süd заранее предупредили, что на фоне большого спроса акционный товар может быть очень быстро раскуплен. Дополнительные поставки уже в пути. Одна упаковка стоит приблизительно €5,20. В ней находится пять тестов. На фоне пандемии коронавируса тесты обеспечивают чуть большую свободу и безопасность.

АНКЕ ШНАЙДЕР, работница аэропорта: Я хочу встретиться с моим братом и его семьёй. У них два ребёнка, которые учатся в начальной школе. У меня сын, которому 15, и муж. Мы бы хотели вновь увидеться.

Lidl, а также супермаркеты Rewe и Edeka собираются вскоре запустить продажи в своих филиалах. Сети аптек Rossmann и Dm запланировали старт на вторник. Аптеки также собираются предлагать этот товар.

Дата выхода в эфир 07 марта 2021 года.