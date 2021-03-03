BFM TV: «необходимо всё открыть» — бельгийцы раздражены осторожностью властей

Жители Бельгии недовольны действиями правительства, которое разрешило возобновить работу парикмахерских и тату-салонов, но оставило на замке рестораны и театры, передаёт BFM TV. Многие не понимают, зачем понадобилось ограничивать работу этих заведений, и призывают как можно скорее вернуться к нормальной жизни.

А наши соседи в Бельгии недовольны: салоны красоты, барбер-шопы и тату-салоны могут открыться с понедельника, однако эпидемиологические показатели признали слишком плохими — и правительство отложило заявленные меры по снятию других ограничений, что также привело к негодованию. С другой стороны границы Рафаэль Гриффон.

РАФАЭЛЬ ГРИФФОН: «Рассудительный шаг» — так можно суммировать мнение жителей (бельгийского города. — ИноТВ) Турне по поводу этого возобновления работы «контактных» торговых точек. Чувствуется, что подавляющее большинство раздражено сложившейся ситуацией. Даже если открытие этих барбер-шопов, косметологов и тату-салонов является хорошей новостью, большинству бельгийцев, которые мне встречались, по-прежнему трудно понять причины, по которым их закрыли четыре месяца назад.

БЕЛЬГИЕЦ: Необходимо карабкаться дальше, необходимо, чтобы деньги циркулировали, чтобы люди жили. Необходимо всё открыть, как раньше, потому что иначе мы в итоге будем всего бояться.

ВТОРОЙ БЕЛЬГИЕЦ: Я больше не уверен, что это они являются распространителями коронавируса.

ТРЕТИЙ БЕЛЬГИЕЦ: Я надеюсь, что другие сектора смогут тоже открыться, главным образом спортивные комплексы. (Это хорошо. — ИноТВ) для них и в придачу для нас.

Многие надеются, что откроется больше секторов, как, например, рестораны, бары и театральные залы. Однако надо ещё подождать перед возвращением к почти нормальной жизни: в пятницу Координационный совет на основании статистики по коронавирусу решит, ослабить ли принятые меры или, наоборот, закручивать гайки.