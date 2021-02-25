NRK: с Россией нужно вести диалог, даже если это и не приведёт к конкретным результатам

Для Норвегии, как и в целом для НАТО и всего мира, нет ничего опаснее, чем открытый конфликт с Россией, считает глава норвежских вооружённых сил Эйрик Кристофферсен. Поэтому, как передаёт NRK, военный уверен, что для уменьшения напряжённости в отношениях с Россией Осло и Москве нужно вести диалог, даже если это и не приведёт к конкретным результатам.

Для уменьшения напряжённости в отношениях с Россией Осло и Москве нужно вести диалог, даже если это не приведёт к конкретным результатам. Как передаёт NRK, об этом заявил глава вооружённых сил Норвегии Эйрик Кристофферсен на Киркенесской конференции.

«Мы вели диалог во время холодной войны, и мы видим, насколько важен для прогресса, например, диалог с талибами* в Афганистане», — объяснил Кристофферсен.

Он указывает, что диалог — вовсе не панацея, но попробовать, определённо, стоит.

«Диалог не всегда к чему-то приводит. Так что мы должны всегда иметь наготове сильную оборону. Но всё же беседа может помочь нам найти какие-то решения», — считает Кристофферсен.

Глава норвежских вооружённых сил также отметил, что Россия и Китай, без сомнения, стали более напористыми.

«Ситуация в области безопасности сложная. Самое опасное, что может случиться с Норвегией, НАТО и со всем миром, — это открытый конфликт с Россией. К счастью, это маловероятно», — добавил военный.

Как отмечает портал, данные высказывания прозвучали на фоне прибытия в Норвегию американских бомбардировщиков под эгидой НАТО, к чему российские власти отнеслись, мягко говоря, без энтузиазма.

Эксперт по России из Норвежского института международных отношений Юлие Вильхельмсен объясняет, что Россия раньше считала Норвегию своего рода буфером между Востоком и Западом, нейтральной страной между собственной территорией и Соединёнными Штатами, однако сейчас её отношение изменилось.

«Судя по заявлениям России, сейчас она всё больше относится к Норвегии как к продолжению военного рычага США», — считает Вильхемльмсен.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



