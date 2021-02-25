CBS NEWS: «Девять пропитанных джином изюминок» — 105-летняя американка поделилась рецептом своей победы над ковидом
Люсия Деклерк в последнее время стала объектом всеобщего внимания, пишет CBS News. Как передаëт сайт телеканала, женщина отпраздновала свой 105-й день рождения 25 января — в тот же день, когда ей поставили диагноз COVID-19.
По сообщениям сотрудников дома престарелых Mystic Meadows в штате Нью-Джерси, Деклерк перенесла заболевание практически бессимптомно, однако находилась в отделении инфицированных COVID-19 в течение 14 дней. Теперь Люсия может считаться самой старшей в доме престарелых из тех, кто пережил коронавирус, отмечается в статье.
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