TVE об убийстве посла Италии в Конго: «очередная жертва затянувшегося конфликта»

В Демократической Республике Конго умер итальянский посол Лука Аттанасио, который в составе конвоя Стабилизационной миссии ООН попал в засаду на северо-востоке страны, передаёт TVE. Дипломат был ранен и доставлен в госпиталь города Гомы, где позднее скончался. Таким образом Аттанасио, как отмечается в материале, стал очередной жертвой давнего конфликта в этом регионе.
Посол Италии в Демократической Республике Конго Лука Аттанасио приехал в эту африканскую страну в 2017 году. Сегодня он стал одной из жертв засады на конвой Стабилизационной миссии ООН. Карабинер и конголезский водитель, которые его сопровождали, также были убиты.
КАРЛИ НЗАНЗУ, губернатор провинции Северное Киву: Вначале они убили водителя-конголезца, оставшаяся часть конвоя была отведена в лес.
В перестрелке между военными и вооружённой группировкой посол был ранен. Он умер в госпитале города Гома на северо-востоке страны. Эта неспокойная территория находится неподалёку от границ с Руандой и Угандой. На ней действует несколько вооружённых группировок.
Евросоюз осудил это нападение. Министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя выразила свою солидарность с Италией.
ЛУИДЖИ ДИ МАЙО, министр иностранных дел Италии: Мы активизируем все компетентные структуры, чтобы как можно скорее выяснить правду об этом трусливом нападении.
У 43-летнего Луки Аттанасио остались жена и трое дочерей. Он стал очередной жертвой затянувшегося конфликта на северо-востоке Демократической Республики Конго, из-за которого силы Стабилизационной миссии ООН развернули здесь уже более 15 тысяч военных.
Владелец российского ММА-промоушена M-1 Global Вадим Финкельштейн прокомментировал намерение Хабиба Нурмагомедова заключить с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) соглашение, согласно которому его чемпионы будут гарантированно получать контракт с американским промоушеном.
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор после переговоров, прошедших накануне. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы» прокомментировал ситуацию вокруг YouTube.
Российский тяжеловес Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков объяснил, каким образом мог бы доставить проблемы в бою бывшему чемпиону организации в полутяжёлом весе Джону Джонсу, поднявшемуся в весе.
Владелец российского ММА-промоушена M-1 Global Вадим Финкельштейн рассказал о пункте договора с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC), согласно которому бывшие бойцы организации могут проводить в России до двух боёв в год.