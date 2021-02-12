Onet: «тихий протест» польских СМИ против налога — чёрные экраны и мониторы по всей стране

Десятки независимых польских СМИ устроили 10 февраля протест против налога на рекламу, который намерено ввести правительство страны. В акции «СМИ без выбора» журналисты проявили солидарность, какой граждане не видели с 1989 года. Главный редактор портала Onet Бартош Венглярчик. уверен, что такая большая поддержка крайне важна, потому что впервые после падения коммунизма СМИ в Польше столкнулись с реальной угрозой утраты демократии.

«Не существует такой власти, которая бы любила СМИ, потому что ей легко править когда за ней не следят назойливые журналисты, выслеживающие алчных чиновников и политиков. Журналистам не стоит добиваться симпатии со стороны власти, им просто-напросто не следует её ожидать. Однако нынешняя власть заходит куда дальше публичного выражения своей неприязни к СМИ. Используя опыт Венгрии и России, она настолько сильно ограничивает свободу польских СМИ, что демократия в Польше начинает давать трещину», — пишет главный редактор портала Onet Бартош Венглярчик.

В статье рассказывает он как власти России запретили иностранным корпорациям владеть российскими СМИ. «В России этот процесс получил определение национализации, в Польше правительство говорит о реполонизации. Однако в обоих случаях речь идёт о одном — подчинении себе владельцев СМИ», — поясняет он.

Он также приводит пример Венгрии, где власти отняли у владельцев СМИ возможность зарабатывать на них. «Это и логично, потому что независимость журналистов возможна только при финансовой независимости СМИ. СМИ без денег обречено на милость государства», — добавляет главный редактор.

Венглярчик обьясняет, что правительство Польши уже много лет последовательно внедряет этот сценарий. Сначала оно лишило частных СМИ возможности зарабатывать деньги на рекламных контрактах с государственными компаниями, а теперь намерено ввести так называемый «налог солидарности», то есть налог от рекламы.

В нынешних действиях, то есть в приостановке вещания и публикациях принял участие широкий спектр польских СМИ — от крупных концернов, которым новый налог очень навредит, до небольших СМИ, которым этот налог не угрожает. Свою солидарность проявили десятки медиа-компаний и 14 из 15 самых цитируемых польских СМИ в 2020 году. Единственным средством массовой информации, которое не приняло участие в акции, было государственное телевидение TVP, но как отмечает Венглярчик, никто из журналистов не ожидал этого от него, поэтому ни удивления, ни разочарования не последовало.





«Меня сильно подняла на духе такая солидарность журналистского сообщества, которая впервые с 1989 года была настолько видна. Я благодарен каждому СМИ, каждому учреждению и каждому человеку, который поддерживал нас вчера», — подчеркнул он.

Венглярчик уверен, что такая большая поддержка крайне важна, потому что впервые после падения коммунизма, СМИ в Польше столкнулись с реальной угрозой со стороны властей. Вчера местные СМИ были мишенью, сегодня — это крупные корпорации, которые правительство хочет заморить на смерть, забрав у них деньги на развитие, завтра они доберутся до журналистов-фрилансеров, нарисовал будущую перспективу он.

Польский протест «СМИ без выбора» символическим образом, хоть и совсем случайно, совпал с объявлением о решении венгерского правительства отозвать лицензию у последней крупной независимой радиостанции страны. «Венгерское общество проспало борьбу за свободные СМИ. Но нам уже нельзя сослаться на неосведомлённость и оправдать этим себя», — призывает журналист.

Президент Анджей Дуда заявил вчера вечером в эфире государственного телевидения, что суть протестной кампании «СМИ без выбора» состояла в защите денежных средств, не защите свободы слова. «Но ведь президент прекрасно знает, что без денег нет свободы слова. СМИ без выбора — это несвободные граждане (…) Только в этом или именно в этом заключалась вчерашняя акция», — резюмирует главный редактор портала Onet Бартош Венглярчик.