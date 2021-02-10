France 24: пандемия проверяет французские больницы на прочность

Пандемия COVID-19 по-прежнему создаёт колоссальную нагрузку на систему здравоохранения Франции, и это особенно ощущается в реанимационных отделениях, передаёт France 24. Как сообщают корреспонденты канала, побывав в реанимации одной из больниц Марселя, средний возраст пациентов с коронавирусной инфекцией, у которых болезнь протекает в тяжёлой форме, снижается, из-за чего больничные койки остаются занятыми всё дольше — и их начинает не хватать.

Как и каждое утро, в этом реанимационном отделении проходит летучка. Здесь принимают только пациентов с коронавирусной инфекцией — людей из групп риска, которые часто находятся в тяжелом состоянии. Между тем, вот уже несколько недель средний возраст попадающих сюда людей неуклонно сокращается.

ДОКТОР ШАРЛОТТ АРБЕЛО, лечащий врач отделения: Разумеется, часть пациентов страдают от ожирения или имеют лишний вес — а такие вещи выступают факторами риска, повышающими вероятность тяжелого течения коронавирусной инфекции, — однако нынешняя волна нас действительно весьма удивила: к нам стали поступать очень молодые пациенты.

Из 32 пациентов, находящихся сейчас в реанимации, восемнадцать — то есть, больше половины — младше 65 лет. А в другом коронавирусном отделении, которое вы сейчас видите на ваших экранах, недавно приняли 39-летнюю пациентку — и прошлой ночью медикам пришлось её интубировать, поместив в искусственную кому.

Выходит, что тяжелые патологии развиваются у всё более молодых пациентов, а значит койко-места остаются занятыми всё дольше. Реагируя на ситуацию, медики переоборудовали отделение травматологии.

ДОКТОР ШАРЛОТТ АРБЕЛО: Мы каждый день ведём учёт числа прибывающих и убывающих пациентов с COVID-19, чтобы открыть новое отделение в действительно нужный момент.

Чтобы новое коронавирусное отделение заработало, придётся нанять или перевести из других мест 20 медработников, включая как врачей, так и медсестёр — а эта задача сейчас, когда с момента начала кризиса в области здравоохранения минул почти год, окажется очень непростой.

Дата выхода в эфир 09 февраля 2020 года.