Das Erste: в ФРГ приняли рекордный оборонительный бюджет

Правительство ФРГ сообщило в НАТО о принятии рекордного по объёму оборонительного бюджета, сообщает Das Erste: он составит €53,03 млрд. Таким образом, расходы Германии на оборону вырастут на 3,2% в сравнении с 2020 годом. При этом доля расходов на оборону от ВВП может даже снизиться, учитывая восстановление экономики после кризиса.

Немецкое правительство сообщило НАТО о рекордных расходах на оборону, сообщает Das Erste. Отмечается, что в 2021 году оборонительный бюджет ФРГ составит €53,03 млрд. Таким образом, траты на оборону вырастут на 3,2% в сравнении с прошлым годом.

В НАТО надеются на то, что увеличение расходов на оборону в таких странах как Германия, поможет снизить градус трений в споре между США и Европой о распределении расходов внутри альянса. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не раз подчеркнул, что ожидает давления по этой теме и от нового президента США Джо Байдена. Издание напоминает, что предшественник Байдена Дональд Трамп проводил политику особенно сильного давления на европейских партнёров по НАТО. В 2018 году он даже не исключил выхода США из альянса, в случае если все члены НАТО не достигнут цели по расходам на оборону в размере 2% от ВВП.

Как пишет Das Erste, расходы ФРГ на оборону в 2020 году составили 1,57% от ВВП страны. В 2019 году этот показатель составлял 1,36%, однако прирост был во многом обеспечен снижением ВВП в результате кризиса. Согласно оценкам, несмотря на значительное увеличение трат на оборону, их доля от ВВП в 2021 году может даже немного снизиться в сравнении с 2020 годом.