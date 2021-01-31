NYT: членов ультраправой группировки Proud Boys впервые обвинили в сговоре по делу о штурме Капитолия

02:38 NBC: Байден выступит с речью о внешнеполитическом курсе США Президент США Джо Байден в понедельник выступит с первой большой речью, в которой расскажет о внешнеполитическом курсе страны под его руководством.

02:14 Число летальных исходов из-за COVID-19 в Ливане превысило 3000 Число граждан, которые умерли в Ливане за сутки от последствий инфицирования коронавирусом, составило 61. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав республики, всего с 21 февраля прошлого года зафиксировано 3 032 случая летальных исходов от вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19.

01:53 В Грузии рассказали о поставках вакцины Pfizer Замглавы Минздрава Грузии Тамар Габуния заявила, что Грузия в феврале получит 29 250 доз вакцины от коронавируса, произведенной американской компанией Pfizer.

01:36 МВД предостерегло от участия в несанкционированных акциях МВД России и прокуратура предостерегли от участия в несанкционированных акциях 31 января в Москве и других городах страны.

01:20 В Бразилии зафиксировали более 58 тысяч случаев COVID-19 за сутки Число инфицированных коронавирусом в Бразилии за сутки возросло на 58 462 — до 9 176 975.

01:04 В ДНР сообщили о ранении местного жителя в результате обстрела Представительство самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что мирный житель ДНР получил ранение в результате обстрела посёлка Александровка со стороны украинских силовиков.

00:49 Пентагон временно отказался от плана по вакцинации в Гуантанамо Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что Пентагон «приостановил» реализацию плана по вакцинации от коронавируса заключённых в тюрьме на американской военно-морской базе в заливе Гуантанамо.

00:31 Во Франции за сутки выявили более 24 тысяч случаев коронавируса Число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом во Франции за сутки составило 24 392, скончались 242 человека. Об этом сообщается на сайте санитарной службы страны Santé publique.

00:26 Вратарь «Марселя» высказался о нападении фанатов на клубную базу Вратарь «Марселя» Стив Манданда прокомментировал массовое нападение фанатов на базу клуба.

00:14 Тренер Нурмагомедова назвал единственный вариант для возвращения российского чемпиона Хавьер Мендес, тренер российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, считает, что единственный вариант возвращения россиянина в октагон — бой с экс-чемпионом организации в двух дивизионах Жоржем Сен-Пьером.

00:11 Террористы совершили 18 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии Заместитель руководителя российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник заявил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 18 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.

23:56 «Баффало» обыграл «Нью-Джерси» в серии буллитов матча НХЛ В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Баффало Сэйбрз» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в серии послематчевых буллитов.

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23:44 Буров победил на этапе КМ по фристайлу в Белоруссии Россиянин Максим Буров победил в соревнованиях по лыжной акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу, который проходит в Белоруссии.

23:39 Макрон призвал французов к сплочению накануне ужесточения карантинных мер Президент Франции Эммануэль Макрон призвал французов к сплочению накануне введения в стране новых жёстких ограничительных мер из-за коронавируса.

23:30 Орлов — об отстранении российский хоккеистов «Вашингтона»: НХЛ и клуб приняли правильное решение Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов прокомментировал пропуск четырёх матчей команды из-за нарушения антикоронавирусного протокола.

23:24 Число случаев коронавируса в США превысило 26 млн Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в США превысило отметку в 26 млн.

23:15 Поединок Мейвезера с блогером Полом официально отменён из-за коронавируса Боксёрский поединок между экс-чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером и блогером Логаном Полом официально отменён.

23:08 Бразильский штамм коронавируса обнаружили в Колумбии Первый случай заболевания штаммом коронавируса, обнаруженным недавно в Бразилии, выявлен в Колумбии.

22:56 Источник: «Питтсбург» планирует предложить контракт Малкину Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» намерен продлить контракт с российским нападающим Евгением Малкиным.

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22:41 Корреспондент RT France пострадал при освещении протестов в Париже Корреспондент RT France получил травму во время освещения акции протеста против «Закона о глобальной безопасности» в центре Парижа.

22:40 Российская биатлонистка рассказала, как меняется отношение к спорту после рождения ребёнка Российская биатлонистка Татьяна Акимова рассказала, как изменилось её отношение к спорту после родов.

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22:24 «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в матче АПЛ В рамках 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» не выявили сильнейшего.

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22:19 Главреда «Медиазоны» отпустили из отдела полиции Главного редактора издания «Медиазона» Сергея Смирнова отпустили из отдела полиции Москвы под обязательство о явке в суд.

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22:03 ЦСКА объявил о том, что Джеймс продолжит выступать за клуб Московский ЦСКА выступил с официальным заявлением по ситуации с баскетболистом Майком Джеймсом.

21:56 Гол Кьезы помог «Ювентусу» обыграть «Сампдорию» в матче Серии А В рамках 20-го тура Серии А «Ювентус» одержал победу над «Сампдорией».

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21:40 Акимова рассказала, думала ли она об уходе из спорта во время декрета Российская биатлонистка Татьяна Акимова заявила, что не думала об уходе из спорта из-за рождения ребёнка.

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21:06 Футболист «Марселя» получил ранение в результате нападения фанатов на клубную базу Болельщики «Марселя», которые прорвались на базу команды с требованием отставки президента клуба Жака-Анри Эйро, попали петардой в защитника команды Альваро Гонсалеса.

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20:36 Тренер сборной ХМАО предположил, что Большунов прибавит к ЧМ Главный тренер сборной Ханты-Мансийского автономного округа по лыжным гонкам Сергей Крянин считает, что россиянин Александр Большунов может добавить на чемпионате мира.

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20:26 Крянин — о падении Большунова: повезло, что не поломал лыжи и палки Главный тренер сборной Ханты-Мансийского автономного округа по лыжным гонкам Сергей Крянин прокомментировал падение Александра Большунова во время гонки на этапе Кубка мира в Фалуне.

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