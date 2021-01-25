Guardian: в Евросоюзе думают, как бы наказать Россию за аресты протестующих

США, Великобритания и ЕС раскритиковали Россию за жёсткую реакцию на несанкционированные протесты в поддержку Алексея Навального. Как отмечает The Guardian, теперь главы МИД стран Евросоюза будут обсуждать возможные «следующие шаги» в отношении Москвы. Многие европейские политики выступают за введение новых санкций.

Западные страны выступили с критикой в адрес Москвы из-за жёстких арестов протестующих, требующих освободить Алексея Навального. Теперь главы МИД стран ЕС рассмотрят потенциальные «следующие шаги», которые могут быть предприняты в отношении России, сообщает The Guardian.

Как напоминает издание, США, Великобритания и страны Евросоюза раскритиковали Кремль после событий в субботу 23 января. В этот день протесты прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке и других городах России. Были и столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек, а также многочисленные аресты.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал жёсткую реакцию российских властей «недопустимой» и заметил, что страна «скатывается к авторитаризму». Президент Польши Анджей Дуда призвал ЕС ввести в отношении Москвы санкции за лишение свободы Алексея Навального, который был арестован 17 января сразу после своего возвращения из Германии. Там он проходил лечение после отравления нервно-паралитическим веществом, отмечает газета.

Также польский лидер предложил верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю пересмотреть свои планы на визит в Россию в феврале, если Навального не отпустят.

По данным The Guardian, в понедельник 25 января главы МИД стран ЕС должны обсудить возможный ответ на арест россиянина.

Как заявил немецкий политик и лидер Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер, Брюссель не должен мириться с задержаниями протестующих и ему следует ввести новые санкции в отношении Москвы. «Неприемлемо, что российское руководство пытается быстро разобраться с зарождающимися протестами, арестовывая тысячи участников этих акций… Министры иностранных дел стран ЕС не могут уклониться и от этого и остановиться на общих призывах. ЕС должен ударить по действительно больному месту путинской системы — это деньги», — заявил Вебер в интервью немецким СМИ. Кроме того, политик добавил, что не следует списывать со счетов и угрозу остановить проект «Северный поток — 2», который в перспективе может удвоить объёмы поставок российского газа в Германию.

Официальный представитель правительства ФРГ воздержалась от комментариев, когда у неё спросили, собирается ли Берлин поддержать новые санкции в отношении России за арест Навального, обращает внимание The Guardian. В четверг 21 января канцлер Германии Ангела Меркель, которая продолжает поддерживать «Северный поток», несмотря на критику других европейских стран, заверила, что её позиция по проекту неизменна, даже несмотря на арестованного россиянина.

Во время протестов в субботу представитель посольства США в Москве Ребекка Рос написала в Twitter, что Америка «поддерживает право всех людей на мирный протест и свободу слова». «Шаги, которые предпринимают российские власти, эти права подавляют», — цитирует издание Рос. Посольство также опубликовало на своей странице в Twitter заявление Госдепартамента с призывом освободить Навального.

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков назвал комментарии американской стороны «вмешательством во внутренние дела» России, отмечает The Guardian.