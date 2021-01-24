Ouest-France: каждый пятый француз страдает от одиночества

Почти каждый пятый житель Франции страдает от отсутствия контактов с близкими людьми, сообщает Ouest-France со ссылкой на опрос для ассоциации Astrée, которая помогает людям бороться с одиночеством. На фоне коронакризиса особенно сильно моральной поддержки не хватает молодёжи, а также холостым, безработным и испытывающих проблемы с деньгами.

Практически каждый пятый француз отмечает, что «всегда или часто» сталкивается с одиночеством, рассказывает Ouest-France со ссылкой на опрос, проведённый Французским институтом общественного мнения (IFOP) для ассоциации Astrée. Как отмечают в ассоциации, на протяжении 30 лет помогающей французам «выйти из изоляции», с 2018 года ситуация в этой сфере ухудшилась. Кризис в здравоохранении её только усугубил: согласно анализу, две трети жителей Франции страдают от отсутствия компании — на 15% больше, чем три года назад.

Можно подумать, предполагает французская газета, что эта нехватка близких людей главным образом встречается среди пожилых людей или тех, кто находится на карантине. Однако статистика говорит о том, что «больше всего чувство изоляции испытывает молодёжь»: 27% населения младше 25 лет. Кроме них, эта проблема затрагивает «холостых, людей в сложном экономическом положении и безработных». Как отмечают в ассоциации Astrée, эти категории населения больше других склонны принимать психотропные препараты: 43% против 23% всего населения страны. Также 63% людей из этих групп признались, что испытывали суицидальные мысли — против 31% среди остальных французов.

Как подчёркивает ассоциация Astrée, наиболее уязвимые группы сейчас могут меньше рассчитывать на поддержку и присутствие родных, чем до коронакризиса. В таком напряжённом социо-экономическом контексте организация объявила в субботу, 23 января, четвёртый день одиночества, чтобы вдохновить каждого сделать то, что в его силах, для борьбы с изоляцией. В то же время инициаторы акции создали сеть из 650 волонтёров в 21 городе, в том числе Ренне, Нанте, Анже, Ле-Ман. Среди них 63-летняя Сильвия, которая пользуется выходом на пенсию, чтобы «быть полезной другим». Заблаговременное обучение от ассоциации позволило ей быстро перейти к работе по телефонному сопровождению. На другом конце провода — мужчина её возраста, с которым она разговаривает «полчаса раз в неделю».

Такой еженедельный контакт стал «очень важным» для 64-летней Жаклин, которая за год перешла к доверительным отношениям со своей собеседницей. «Моя мать страдает от Альцгеймера. Я живу одна. Это морально тяжело», — ожаловалась она изданию. Волонтёр из Astrée, «очень активная и позитивная преподавательница», морально поддерживает и утешает Жаклин. С ней можно связаться в любое время, как только пенсионерка почувствует, что ей это необходимо, пишет Ouest-France.