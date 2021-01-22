СТРАНА: животноводы Украины призвали правительство защитить их от европейских свиней

Украинские свиноводы призвали власти страны пересмотреть квоты на беспошлинный ввоз свинины из Европейского союза. Как передаёт «СТРАНА», в Ассоциации свиноводов Украины мотивировали просьбу тем, что за время действия зоны свободной торговли поставки осуществлялись только из ЕС на Украину, что пагубно отразилось на экспорте украинской продукции.

Ассоциация свиноводов Украины (АСУ) призвала замминистра экономики Тараса Качку на переговорах с ЕС о пересмотре квот в рамках соглашения о зоне свободной торговли не увеличивать квоту на беспошлинный ввоз свинины. Как передаёт «СТРАНА», в АСУ мотивировали просьбу тем, что за время действия ЗСТ поставки осуществлялись только из ЕС на Украину.

«В течение последних пяти лет, в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, внешняя торговля свининой в обоих направлениях составляла 20 тысяч тонн в год свежей, охлаждённой или мороженой свинины по льготной ставке пошлины 0 процентов. Однако за время действия Соглашения поставки осуществлялись только односторонне: из ЕС на Украину. Экспорт свинины и продукции свиноводства с Украины в ЕС запрещён из-за африканской чумы свиней, которую на Украине зарегистрировали впервые в 2012 году», — говорится в заявлении организации.

Согласно данным ассоциации, импорт свинины на Украину в 2020 году увеличился на 17,1% — до 28 тыс. тонн, при этом 79,5% мяса было ввезено из ЕС. В АСУ отметили оживление экспорта свинины из стран ЕС в связи с закрытием первого в мире по ёмкости рынка Китая для экспортёров из Германии после вспышки чумы свиней.

Ассоциация считает, что украинские производители работают себе в убыток из-за переизбытка свинины в странах ЕС, где цены в соседних с Германией государствах снизились в среднем на 20%, а также роста себестоимости украинской свинины на 25% за четвёртый квартал 2020 года из-за удорожания кормов.

По данным АСУ, экспорт свинины в 2020 году из Украины увеличился на 22% — до 2,9 тыс. тонн, но всё равно на порядок уступает импорту.