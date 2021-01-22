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СТРАНА: животноводы Украины призвали правительство защитить их от европейских свиней

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Украинские свиноводы призвали власти страны пересмотреть квоты на беспошлинный ввоз свинины из Европейского союза. Как передаёт «СТРАНА», в Ассоциации свиноводов Украины мотивировали просьбу тем, что за время действия зоны свободной торговли поставки осуществлялись только из ЕС на Украину, что пагубно отразилось на экспорте украинской продукции.
СТРАНА: животноводы Украины призвали правительство защитить их от европейских свиней
Reuters

Ассоциация свиноводов Украины (АСУ) призвала замминистра экономики Тараса Качку на переговорах с ЕС о пересмотре квот в рамках соглашения о зоне свободной торговли не увеличивать квоту на беспошлинный ввоз свинины. Как передаёт «СТРАНА», в АСУ мотивировали просьбу тем, что за время действия ЗСТ поставки осуществлялись только из ЕС на Украину.

«В течение последних пяти лет, в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, внешняя торговля свининой в обоих направлениях составляла 20 тысяч тонн в год свежей, охлаждённой или мороженой свинины по льготной ставке пошлины 0 процентов. Однако за время действия Соглашения поставки осуществлялись только односторонне: из ЕС на Украину. Экспорт свинины и продукции свиноводства с Украины в ЕС запрещён из-за африканской чумы свиней, которую на Украине зарегистрировали впервые в 2012 году», — говорится в заявлении организации.

Согласно данным ассоциации, импорт свинины на Украину в 2020 году увеличился на 17,1% — до 28 тыс. тонн, при этом 79,5% мяса было ввезено из ЕС. В АСУ отметили оживление экспорта свинины из стран ЕС в связи с закрытием первого в мире по ёмкости рынка Китая для экспортёров из Германии после вспышки чумы свиней.
 
Ассоциация считает, что украинские производители работают себе в убыток из-за переизбытка свинины в странах ЕС, где цены в соседних с Германией государствах снизились в среднем на 20%, а также роста себестоимости украинской свинины на 25% за четвёртый квартал 2020 года из-за удорожания кормов.
 
По данным АСУ, экспорт свинины в 2020 году из Украины увеличился на 22% — до 2,9 тыс. тонн, но всё равно на порядок уступает импорту.
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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