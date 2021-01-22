1+1: пора на работу — украинцы выстроились в огромные очереди на границе с Польшей
Ночь в очереди. На украинско-польской границе сотни людей по 10 часов ожидают пересечения пункта пропуска. Такие очереди со вчерашнего дня образовались и на автомобильной полосе, и на пешеходном переходе, поскольку украинцы массово после праздников возвращаются на заработки.
А ещё замедляет очередь тщательный контроль со стороны поляков. Они проверяют документы на въезд, поскольку Польша находится в «красной зоне». По информации ТСН, за ночь очередь немного уменьшилась, но с утра начали прибывать новые автомобили.
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