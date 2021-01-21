Do Rzeczy: мы ещё заскучаем по 2020 году, ведь в 2021-м нас ждёт «социальный маразм»

Создание вакцины не станет золотым ключиком, который откроет людям дверь в «предковидный мир», пишет польский журналист Ежи Карвелис. На портале Do Rzeczy он уверяет, что в наступившем году человечество ещё больше променяет свою свободу на мнимую безопасность, при этом погружаясь в «социальный маразм» вместе с введением новых карантинов.

В суете новогодних поздравлений все говорили, что 2021 год должен стать куда лучше, чем 2020-й, когда пандемия захватила весь мир. «Я тогда в шутку написал, что, может быть, однажды мы заскучаем по этому 2020 году. Сейчас мне, однако, не до смеха», — пишет в издании Do Rzeczy польский журналист Ежи Карвелис. Прошло неполных 20 дней нового года — и автор уже не исключает, что у мирового сообщества будет несколько причин, чтобы мечтать о возвращении 2020 года.

По его мнению, в 2021 году придётся рассчитываться за борьбу с пандемией «в кредит». Уже сейчас ВОЗ предупреждает о возможности возникновения вируса с уровнем смертности в 75%, в случае коронавируса этот показатель ниже 1%. Возможно, что этот апокалипсис и не сбудется, но когда уровень человеческой паники зашкаливает, тему вирусов можно развивать бесконечно. Также людей будут пугать климатическими изменениями. Таким образом, в 2021 году человечество ждёт волна испытаний, в ходе которых оно, следуя стадной тенденции, готово будет променять свободу на мнимую безопасность.

«Этот процесс будет куда сложнее, чем в 2020 году, ведь тогда для нас это всё было в новинку. В 2021 году мы уже знаем, как выглядят «национальные карантины», приостановка работы целых отраслей и стран. Тогда, в марте 2020 года, мы думали, что это всё к чему-то приведёт, но сегодня, уже имея опыт, мы не сможем разглядеть прямую связь между борьбой с эпидемией и улучшением нашей ситуации, благодаря которому мы сможем открыться миру. Следовательно, мы станем свидетелями набирающего силу социального маразма вместе с введением очередных карантинов, без какой-либо надежды на изменение ситуации», — считает автор.

Первые сигналы из США, свидетельствующие о том, куда может пойти эта мировая держава и мир вслед за ней, не внушают оптимизма. 2020 год стал для Америки годом борьбы с коронавирусом и Трампом. В 2021 году, когда охота на Трампа подойдёт к концу, власти из-за отсутствия развлечений для общества могут захотеть искать эмоции в новых областях. Мир станет ещё более централизованным и повлечёт за собой новую раздачу карт, в том числе в регионе Центральной и Восточной Европы, предупреждает журналист.

Он уверен, что в 2021-м цензура тоже заиграет с новой силой. «То, что произошло в США с Google, Apple, Facebook и Amazon, доказывает, что мы имеем дело с глобальной цензурой, которая может «отключить электричество посреди дня» для любого», — поясняет он. Этот механизм проявил себя в случае блокировки Трампа, и хоть он вызвал лишь резкую сиюминутную реакцию, но всё-таки остался.

С эпидемиологической точки зрения понятно, что и вакцина не станет тем золотым ключом, который откроет для всех дверь в мир. Всё чаще и чаще говорится, что приём вакцины придётся повторять каждый год, и это вовсе не гарантирует полного иммунитета. «Может случиться так, что мы перейдём в форму ползучей пандемии с местными карантинами и всё менее надёжными паспортами, классифицирующими нас как благонадёжных, то есть вакцинированных людей», — пишет он.

И для Польши 2021 год не выглядит особо перспективным. Сокращение производства и массовые увольнения маячат на горизонте. Польша не сможет искусственно сохранять рабочие места бесконечно. В международном плане тоже будет нелегко. Польша сделала ставку только на одну карту, не столько на американскую, сколько на карту Трампа. Она сложила все яйца в одну корзину. Не исключено, что Польша исчезнет из списка военных приоритетов США, когда Байден придёт к согласию с Германией в плане её роли младшего партнёра по совместной защите интересов США в Старом Свете. Что касается отношений с Россией, следует ожидать скорее декларативной чванливости, нежели реальных действий по ослаблению позиции Кремля. По мнению автора, «Северный поток — 2» станет лишь бизнес-вопросом между Германией и США, то есть вопросом ограничения возможности продажи американского газа в Европу.





«В целом, я полагаю, мы будем скучать по 2020 году. А к примеру, такой год, как 2019-й, мы будем вспоминать как сказку, когда нам всем казалось, что нас ждёт великое будущее. Все наши предковидные внутриполитические проблемы будут нам казаться не более чем строптивым баловством безобидных детей», — подытожил в издании Do Rzeczy польский журналист Ежи Карвелис.