Hill: экс-генпрокурор США назвал «ахинеей» заявления Трампа о фальсификации выборов

В ходе одной из бесед с президентом США Дональдом Трампом экс-генпрокурор Уильям Барр дал тому жёсткий отпор, заявив, что утверждения американского лидера о фальсификациях на выборах — это «ахинея», пишет The Hill. По некоторым данным, Барр сказал Трампу, что «те вещи, которые ему нашёптывают на ухо, — это неправда», подчеркнув, что Минюст в полной мере рассмотрел претензии адвокатов президента.

Бывший генеральный прокурор США Уильям Барр дал президенту Дональду Трампу жёсткий отпор, когда тот в определённый момент заявил, что у него «украли» выборы, пишет The Hill.

В частности, в начале декабря в ходе встречи с американским лидером в Белом доме Барр якобы сказал тому, что его теории о фальсификациях итогов голосования — это «ахинея».

По имеющимся данным, помощники Трампа, включая юриста Белого дома Пэта Чиполлоне, которые также присутствовали в комнате, были удивлены подобным утверждением, однако спорить с Барром не стали.

Эта встреча, как отмечает газета, состоялась после того, как генпрокурор публично опроверг заявления Трампа о широкомасштабных фальсификациях голосов, сообщив агентству AP, что Министерство юстиции США не нашло этим голословным утверждениям никаких доказательств.

«На сегодняшний день мы не зафиксировали фальсификаций такого масштаба, чтобы это могло стать причиной другого исхода выборов», — подчеркнул Барр.

Что же касается Трампа, то он, по некоторым данным, открыто высказал Барру своё недовольство подобной позицией. «Зачем вы такое говорите? Вы, должно быть, ненавидите Трампа. Другого объяснения этому нет. Вы, должно быть, ненавидите Трампа», — посетовал президент, по версии портала Axios.

На это Барр якобы ответил, что подобные заявления «не приносят результата», в то время как «те вещи, которые эти люди нашёптывают вам на ухо, — это просто неправда». Кроме того, генпрокурор, судя по всему, сделал особый акцент на том, что Минюст рассмотрел основные претензии, выдвинутые адвокатами президента.

Между тем, почти через две недели после этого инцидента Трамп объявил об отставке Барра. При этом американский лидер похвалил генпрокурора за «превосходную работу», отметив, что у них были «очень хорошие» отношения.

Тем не менее незадолго до отставки Барра Трамп обрушился на того с резкой критикой из-за высказываний о фальсификациях на выборах, а также сообщений о том, что генпрокурор знал о федеральном расследовании в отношении сына Байдена Хантера за несколько месяцев до выборов, однако скрыл этот факт от широкой общественности.