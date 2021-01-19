ABC News: с появления коронавируса в США минул ровно год — но страна до сих пор в отчаянном положении
На этой неделе исполняется ровно год с того момента, когда в США был впервые зарегистрирован случай заражения коронавирусной инфекцией, — а страна на сегодняшний день приближается к рубежу в 400 тысяч погибших. С новостями о том, как продвигается кампания по вакцинации, — корреспондент ABC News Стив Осунсами.
На этой неделе с того момента, как COVID-19 впервые появился в нашей стране, исполнится целый год — и год назад президент заявлял, что вопрос с инфекцией будет улажен.
ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: У нас всё под контролем. Есть один заражённый, из Китая приехал, но ситуация под контролем, и всё будет хорошо.
Вот только в свежей статистике, опубликованной сегодня, ничего хорошо не видно — ведь число американцев, погибших от коронавируса, теперь достигло почти 400 тысяч человек. А тем временем, в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) предупреждают, что на протяжении следующего месяца могут погибнуть ещё 100 тысяч жителей страны.
Из-за инфекции уже начали захлёбываться похоронные бюро в округе Лос-Анджелес — кладбища просто не справляются с нагрузкой. Мануэль Лопес Маркес скончался на прошлой неделе, однако, как рассказывают его родные, похорон скорее всего придётся дожидаться ещё полтора месяца.
ЭЛЬВИРА МАРКЕЗ, дочь мужчины, погибшего от COVID-19: Когда мы связались с кладбищем, мы в очереди были 102-е. А до морга мы дозванивались часов шесть или семь.
В наиболее пострадавших местах, в число которых вошёл аризонский город Юма, ждут новых поставок вакцины, так как у них просто недостаточно доз для всех граждан, кто уже сейчас имеет право привиться. Жительница Техаса Пэт Паркер, как и многие её соотечественники, признаётся, что очень хочет получить заветный укол.
ПЭТ ПАРКЕР: Я просто не хочу умереть от коронавируса, вот и всё. Я не хочу умереть от коронавируса.
А в Калифорнии сейчас устраняют заминку — распространение более 330 тысяч доз вакцины было приостановлено, пока местные органы здравоохранения не установят, почему у небольшой группы пациентов, обратившихся в один и тот же центр вакцинации, после укола обнаружились аллергические реакции.
ДОКТОР ПИТЕР ЧИНЬ-ХОН, Калифорнийский университет в Сан-Франциско: Крохотный риск тяжёлой аллергической реакции — и в особенности это касается тех, у кого таких реакций в анамнезе нет, — всё равно будет просто ничтожным по сравнению с риском переболеть коронавирусной инфекцией.
Дайана Канниззо признаётся, что аллергию у неё мог спровоцировать и какой-то другой фактор, и подчёркивает, что не хочет, чтобы её соотечественники стали отказываться от вакцинации.
ДАЙАНА КАННИЗЗО: Многие из моих друзей услышали о том, что со мной случилось, но всё равно привились. Я считаю, что это замечательно.
СТИВ ОСУНСАМИ, корреспондент ABC News в Атланте, штат Джорджия: А сотрудники CDC сейчас отслеживают более заразные штаммы коронавируса. Эксперты отмечают, что вакцина защищает от всех этих штаммов, а потому подчёркивают — вакцинироваться нужно подавляющему большинству американцев. Дэвид?
С нами был Стив Осунсами. Спасибо вам, Стив!
Дата выхода в эфир 18 января 2020 года.
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