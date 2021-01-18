Das Erste: политики США и Европы осудили задержание Навального

Европейские и американские политики осудили задержание российского блогера Алексея Навального после его приземления в аэропорту Шереметьево, сообщает Das Erste. Глава Европейского совета Шарль Мишель назвал произошедшее «неприемлемым» и потребовал «немедленно освободить» арестованного. К его требованиям присоединились и другие высокопоставленные лица, рассказывает немецкий телеканал.
Российского блогера Алексея Навального задержали на паспортном контроле сразу же после приземления в московском аэропорту Шереметьево, сообщает Das Erste. По имеющейся информации, его отвезли в ближайший полицейский участок. Причиной задержания стали многократные нарушения условий испытательного срока.
Навальный вылетел из Берлина во второй половине дня и приземлился в Москве ранним вечером, продолжает немецкий телеканал. На борту он находился вместе с женой и несколькими помощниками. Изначально планировалось, что он прибудет в аэропорт Внуково, но в последний момент маршрут изменили. Во Внуково его встречали сторонники, которых он попросил об этом лично. Московские власти предостерегли граждан от участия в несанкционированном митинге на территории аэропорта и пригрозили последствиями. По имеющейся информации, некоторых из них задержала полиция.
Европейские политики осудили арест Навального. Это «неприемлемо», заявил глава Европейского совета Шарль Мишель. Он потребовал «немедленно освободить» российского блогера. К его требованиям присоединился и верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он призвал российские власти «проявить уважение» к правам Навального. По его словам, «политизация юстиции неприемлема».
С критикой выступили и американские политики, рассказывает Das Erste. Джейк Салливан, которого избранный президент США Джо Байден назначит советником по нацбезопасности после инаугурации, призвал «немедленно освободить» Навального, а также наказать причастных к его отравлению. К критике присоединился и действующий госсекретарь США Майк Помпео.
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