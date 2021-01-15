NBC: безоружный афроамериканец застрелен полицией во дворе собственного дома

В Техасе полицейский, явившийся по вызову вместо психолога, застрелил безоружного афроамериканца Патрика Уоррена, сообщает NBC. Как отмечается в репортаже, инцидент был заснят на видео. Полицейский отправлен в административный отпуск, семья Уоррена настаивает на аресте и суде.
А теперь — о погибшем от полицейской пули безоружном афроамериканце в Техасе. Моменты, предшествовавшие выстрелам, попали на видео. Подробности в репортаже Рона Аллена. Предупреждаю: эти кадры могут вас шокировать.
На видеозаписи, судя по всему, Патрик Уоррен — старший выходит за дверь к полицейскому. Адвокат семьи, опубликовавший видео, заявил, что семья позвонила в полицию и попросила прислать специалиста по психологической помощи. И что такой специалист посещал Уоррена днём ранее, сопроводил его в больницу, а потом обратно домой.
Слышно, как полицейский за кадром приказывает Уоррену показать руки и лечь на землю. Семья Уоррена в это время умоляет полицейского не стрелять в него. Слышится выстрел. Позже сообщили, что это был тазер.
После кадров, снятых камерой наблюдения в дверном звонке, следует видео с мобильного телефона. Здесь, по всей видимости, Уоррен поднимается с земли.
ГОЛОС: Сядь! Сядь! Сядь! Пожалуйста!
(Выстрелы и крики.)
Позднее Уоррен скончался в больнице. Ему было 52 года.
РОН АЛЛЕН, корреспондент NBC: Что здесь, по вашему мнению, пошло не так?
ЛИ МЕРРИТТ, адвокат семьи Уоррена:К нему должны были направить специалиста по психологической помощи, умеющего работать в ситуации острого психического расстройства. Вместо этого они направили враждебного, плохо подготовленного полицейского, который слишком быстро прибег к силе.
В заявлении начальника полиции города Киллин говорится: «Общество справедливо обеспокоено данным инцидентом… Мой долг — проследить за тем, чтобы было проведено тщательное расследование».
Полиция сообщила имя сотрудника — это был Рейнальдо Контрерас, полицейский с пятилетним стажем. Он отправлен в административный отпуск. Семья Уоррена требует арестовать полицейского и привлечь его к ответственности за смерть Уоррена.
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