Guardian: пилят уже 100 лет — у известного фокуса скоро юбилей

17 января исполнится сто лет с того дня, как иллюзионист Персиваль Томас Тибблс впервые показал фокус с распиливанием женщины, пишет The Guardian. Эта иллюзия стала одной из самых известных в мире, и с тех пор её исполняли различными способами.
В ближайшие выходные исполнится сто лет с того дня, когда английский маг-иллюзионист Персиваль Томас Тибблс в прямом смысле этого слова распилил деревянный ящик с женщиной внутри, пишет The Guardian. Тогда это стало сенсацией.
И именно так появился на свет один из самых известных фокусов, который с тех пор исполнялся «с применением различных инструментов и разным количеством крови». И всегда был человек, которого разрезали на две части, а затем «почти всегда» чудесным образом собирали воедино, иронизирует издание.
В ближайшие выходные иллюзионисты из общества The Magical Circle, среди которых Дэвид Копперфильд, собираются провести онлайн-мероприятия в связи со столетием этого фокуса.
Тибблс, более известный под сценическим псевдонимом П.Т. Сэлбит, впервые исполнил его 17 января 1921 года в лондонском театре «Эмпайр» в Финсбери-парк.
С тех пор бесчисленное количество магов выполняли эту иллюзию различными способами.
«Это очень простая и ясная идея, при этом она легко воспринимается как нечто невозможное, — заявил фокусник Уилл Хустон. — Как следствие, тут есть некое изящество и огромные возможности для развития и переосмысления».
Он также напомнил, что изначально в иллюзии Сэлбита ноги и голова женщины из ящика не торчали, однако впоследствии это стало традиционной чертой данного фокуса. Кроме того, иллюзионист действительно распиливал ящик, и на это уходило много времени.
«Этот процесс обычно был довольно длительным, — отметил Хустон. — Подозреваю, что сейчас с удержанием внимания зрителей дело обстоит немного иначе».
По его мнению, самая запоминающаяся версия этого фокуса была исполнена Саймоном Дрейком в 1990-х годах в ночном шоу Secret Cabaret на канале Channel 4. В рамках этой иллюзии Дрейка пропилили от паха до груди.
«Такое не забывается», — отметил Хустон, который в те времена не смог посмотреть это шоу, поскольку был ещё маленьким.
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