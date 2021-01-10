ARD: «из злых мыслей — злые поступки» — после штурма конгресса полиция усиливает охрану Бундестага

Полиция Берлина отдала распоряжение об усилении охраны на территории, прилегающей к зданию Рейхстага, сообщает ARD. Ужесточение мер безопасности последовало из опасений, что участники правоэкстремистского движения «Нестандартно мыслящих» воспроизведут «тревожные кадры из Вашингтона» в Германии. Многие немецкие политики, однако, отнеслись к таким мерам скептически, поскольку «разрушение открытости парламента» и является «целью врагов демократии».

Полиция Германии отреагировала на штурм Капитолия в Вашингтоне и усилила защиту бундестага, сообщает ARD со ссылкой на письмо председателя бундестага Вольфгана Шойбле в адрес депутатов бундестага.

В письме говорится, что земельная полиция Берлина уже отдала распоряжение увеличить силы в районе здания Рейхстага. Сам председатель бундестага запросил у министерства иностранных дел отчёт о беспорядках в США и теперь намерен «провести консультации на федеральном и земельном уровнях» для того, чтобы «сделать выводы для обеспечения безопасности бундестага».

Как сообщает ARD, ещё в четверг пресс-секретарь полиции сообщил, что меры по охране важнейших зданий в столице будут «скорректированы». Это касается, например, здания Рейхстага и объектов США.

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер прокомментировал события в Вашингтоне в интервью Welt am Sonntag: «Из злых мыслей получаются злые слова, а в какой-то момент и злые поступки». Поэтому, считает политик, власти Германии должны не только усилить меры для обеспечения безопасности демократических институтов, но и «взять под прицел сходное с сектой движение «Querdenker» («Нестандартно мыслящие». — ИноТВ) и другие сопоставимые группировки».

Главный секретарь фракции «Зелёных» в бундестаге Бритта Хасельманн заявила, что Бундестаг должен «учитывать потребность сотрудников и депутатов в безопасности». «Мы должны защитить парламент от деструктивных и антипарламентских атак», — подчеркнула политик.

В среду разъярённые сторонники Трампа вторглись в Капитолий. Из-за беспорядков пришлось прервать заседание конгресса, в ходе которого должны были быть утверждены итоги выборов. Конгрессменам пришлось переместиться в безопасное место.

Вице-председатели бундестага Вольфганг Кубики (СвДП) и Клаудия Рот («Зелёные») отнеслись к возможному усилению мер безопасности в Рейхстаге скептически. «Мы не превратим Бундестаг в цитадель, потому что именно это и является целью врагов демократии — разрушить открытость нашего парламента», — ARD передаёт слова Клаудии Рот.

Вольфганг Кубики сообщил, что подобные атаки в Германии невозможны из-за самой концепции безопасности. Он не исключает, что немцы «ориентируются на тревожные кадры из Вашингтона» и «замышляют что-то подобное», но «очень маловероятно». Независимо от этого, считает он, Бундестаг «хорошо подготовлен для таких случаев».