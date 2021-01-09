Guardian: Япония не признала решение южнокорейского суда по делу о «женщинах для утешения»

Суд в Южной Корее обязал правительство Японии выплатить компенсацию 12 женщинам, которых в годы Второй мировой войны принуждали работать в японских полевых борделях, сообщает The Guardian. Однако в самой Японии решение признать отказались, сочтя, что вопрос был разрешён ещё соглашением с Южной Кореей в 2015 году.

Япония отказалась признать решение южнокорейского суда, который обязал Токио выплатить компенсации по делу о так называемых «женщинах для утешения», подвергшихся сексуальному насилию японскими военнослужащими в годы Второй мировой войны, назвав его «совершенно неприемлемым», передаёт The Guardian.

В пятницу суд Центрального административного округа Сеула постановил, что Япония обязана выплатить компенсацию в размере 100 млн вон (около $91 тыс.) 12 бывшим «женщинам для утешения». Тем не менее, как отмечает издание, решение может повредить и без того непрочным связям Сеула и Токио.

По данным историков, не менее 200 тыс. женщин — в основном кореянок, а также китаянок и представительниц других стран Юго-Восточной Азии — принуждали обслуживать японских солдат в полевых борделях с 1932 года по 1945 год.

Как пишет The Guardian, некоторые из «женщин для утешения», приняли «гуманитарные выплаты от японского правительства», однако нашлись и те, кто потребовал официальных извинений и официальной компенсации.

«Это было преступление против человечности, которое совершалось Японией умышленно и систематически в нарушение международных норм», — гласит постановление суда.

В суде отметили, что женщины стали жертвами сексуального насилия со стороны японских военнослужащих, которые наносили им телесные повреждения и оставляли их с венерическими заболеваниями, нежелательными беременностями и «колоссальными душевными ранами».

Тем не менее эксперты в области права утверждают, что Япония не выполнит решение суда. Однако в группе поддержки пострадавших женщин отметили, что в таком случае могут предпринять юридические шаги и заморозить активы японского правительства в Южной Корее.

В Министерстве иностранных дел Японии выразили протест послу Южной Кореи в стране Нэм Гван Пхё. В японском правительстве настаивают на том, что все претензии были урегулированы, когда страны нормализовали дипломатические отношения в 1965 году. А соглашением 2015 года вопрос был разрешён «окончательно и необратимо». Тогда в Токио принесли официальные извинения и передали $8,9 млн в фонд помощи жертвам военных преступлений.

Однако несколькими годами позже президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин принял решение о расторжении соглашения, отметив, что оно не отражает ни пожеланий оставшихся в живых женщин, ни настроения южнокорейской общественности.

Как отмечает The Guardian, в Южной Корее в живых осталось лишь 16 жертв сексуального рабства. При этом с момента подачи иска в 2013 году уже скончались семь из 12 пострадавших, фигурировавших в решении. В настоящее время их в суде представляют члены семей.