NTD: учёные Европы ведут «охоту на запахи» для уникального онлайн-архива

Исследователи в Европе продолжают реализацию масштабного проекта по созданию коллекции ароматов, которые существовали в Европе с XVI по начало XX века. Работа над программой будет продолжаться три года, а затем полученный архив всех запахов сохранят в онлайн-библиотеке. Их планируется затем использовать в самых разных сферах, в том числе для создания более натуралистичных музейных экспозиций за счёт влияния ароматов на подсознание, передаёт NTD.
Исследователь Сесилия Бембибре из Университетского колледжа Лондона пытается поймать запах этой старой щётки. В этом ей помогает чувствительный датчик, который определяет химический состав запаха. В итоге получается его цифровой рецепт.
СЕСИЛИЯ БЕМБИБРЕ, учёная: Нужно расположить очень высокоточный датчик в непосредственной близости от изучаемого объекта, который источает запах. В лаборатории мы используем хроматографический газоанализатор и масс-спектрометр, чтобы отделить каждую химическую составляющую, определить их и получить небольшой «рецепт запаха».
Исследовательница говорит, что некоторые запахи включают сотни химических компонентов. Однако часто достаточно лишь нескольких, чтобы человеческий нос почувствовал нужный аромат.
СЕСИЛИЯ БЕМБИБРЕ: Если говорить о знакомых запахах — например, запахе кофе, то он включает более 400 химических компонентов. Это очень богатый и сложный запах. Но достаточно лишь 15 компонентов, чтобы человек понял, что это запах кофе.
Исследовательница участвует в новой программе по созданию коллекции запахов Европы. Проект, на который выделили 2,8 миллиона евро, объединил учёных из Нидерландов, Германии, Италии, Франции, Словении и Великобритании.
Сесилия и её коллеги надеются вернуть к жизни некоторые старинные запахи. Для этого задействуют в том числе искусственный интеллект. Компьютер будет сканировать сотни страниц древних текстов, чтобы найти описание любых запахов: от духов до табака. Охватят период с XVI по начало XX века, затем архив всех запахов сохранят в онлайн-библиотеке.
Это Кембриджский музей технологий. Здесь на обозрение выставлена викторианская канализационная насосная станция, построенная в 1894 году. Сегодня сохранилось мало звуков и запахов того периода.
УИЛЬЯМ ТЬЮЛЕТТ, историк: Часто историки и посетители музеев задумываются, какие ощущения были у людей в прошлом. И запах очень это передаёт! Это основа нашей памяти: с ним мы ассоциируем разные места, наши отношения в обществе. Думаю, если добавить запахи в исторические музеи — то мы сможем добавить базовый элемент, которого сейчас нет.
Учёные также отмечают, что многие сегодняшние запахи не имеют никакой связи с окружающей средой и слишком синтетические. Это и освежители, и чистящие средства, и ароматизаторы разных пищевых продуктов. Они считают, что раньше спектр запахов был намного шире.
Проект по «охоте на запахи» будет продолжаться три года.
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