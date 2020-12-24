Sky: гудки протеста и стычки с полицией — в британском Дувре водители не скрывают своего недовольства из-за пограничного паралича
Официальный источник только что подтвердил, что в стремлении покончить с этой блокадой на пути в Дувр перед очередью развернут мобильный центр тестирования. Это позволит брать анализы у водителей и даст им возможность воспользоваться портом. Очевидно, это единственный возможный выход, поскольку, как вы видите, Колин, здесь стоят сотни и сотни транспортных средств — машин, фургонов, грузовиков. Они все блокируют въезд в порт, а также дорогу в сам Дувр. Все переулки заставлены грузовиками. Люди очень недовольны; вы, например, сами упоминали о нескольких потасовках. Полиция довольно быстро их пресекла, однако с тех пор произошло ещё несколько стычек: люди просто хотят проехать, учитывая, сколько дней им пришлось здесь проторчать.
Честно говоря, они не верят официальной версии событий о том, что их в ускоренном порядке протестируют в аэропорту Мэнстон. Им определённо не хочется вставать в хвост длинной, очень длинной очереди. Даже правительственные чиновники признают, что на то, чтобы её рассеять, у них может уйти несколько дней. Люди хотят попасть в порт как можно быстрее.
(Раздаются протяжные гудки) Эти звуки здесь можно услышать часто. Водители сигналят, пытаясь продемонстрировать своё единое настроение — раздражение и гнев. Они хотят просто проехать.
И, конечно, Колин, к этому всему прибавляется ещё одна проблема: хотя, кажется, люди начали проходить тестирование в аэропорте Мэнстон, если им нужно сесть на паром, они не могут попасть в порт, и близко к нему им не подобраться до тех пор, пока власти не протестируют всех этих водителей и не позволят им продолжить путь дальше во Францию.
Власти на въезде в порт столкнулись с очень сложной ситуацией. Они пытаются с ней разобраться, и решение, которое они придумали, состоит в развёртывании мобильного центра тестирования. Однако, как быстро они сумеют это сделать и как быстро им удастся разобраться с этой вереницей грузовиков — это другой вопрос. Думаю, что на то, чтобы сгладить транспортную ситуацию только вокруг Дувра, уйдут многие часы и дни.
Дата выхода в эфир 23 декабря 2020 года.
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