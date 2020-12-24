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OF: Франция организовала российскому атомоходу массированное сопровождение

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Российский атомный грузовой корабль получил повреждение винта по пути к Антарктиде, поэтому ему пришлось вернуться на родину для ремонта. Однако французские власти, опасаясь потенциальных инцидентов с атомоходом, организовали ему бесперебойный конвой, пока он проходил у французских берегов.
OF: Франция организовала российскому атомоходу массированное сопровождение
Reuters

 

Российский атомный лихтеровоз «Севморпуть» должен был доставить в Антарктиду 5 тыс. тонн груза для российской станции «Восток». Однако по пути он получил повреждение винта, поэтому отправляется на ремонт в Санкт-Петербург. И пока он двигался вдоль побережья Франции, французские корабли его сопровождали на случай непредвиденных ситуаций, сообщает Ouest-France.
 
Сначала навстречу российскому кораблю вышло аварийное судно Abeille Bourbon, а ему на смену пришёл корабль Sapeur. Ещё несколько кораблей компании Abeilles International были готовы выйти в море с той же целью. Все эти события происходили во вторник и среду, когда российское судно двигалось вдоль французских берегов и проходило через пролив Па-де-Кале.
 
Российский корабль на атомном двигателе «Севморпуть» достигает 260 м в длину. Он был построен в 1988 году, напоминает Ouest-France.

 

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источник
Ouest-France Франция Европа
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