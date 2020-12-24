OF: Франция организовала российскому атомоходу массированное сопровождение

18:16
В Госдуме оценили заявление МИД Украины о противодействии «агрессии» России
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что главным приоритетом украинского ведомства в 2021 году будет противодействие «российской агрессии и укрепление безопасности».
18:16
Жена Овечкина показала младшего сына
Анастасия Шубская, жена хоккеиста Александра Овечкина, выложила фотографию с младшим сыном.
18:15
Собянин рекомендовал сделать 31 декабря в Москве нерабочим днём
Мэр Москвы Сергей Собянин, отвечая на вопросы в эфире телеканала «Россия 24», рекомендовал сделать 31 декабря в Москве нерабочим днём.
18:06
Кабмин выделил более 4 млрд рублей на субсидирование полётов по России
Правительство России выделило более 4 млрд рублей на субсидирование полётов по стране в 2020 году. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
18:05
Обвиняемые по делу Голунова экс-полицейские не признали вину
Четверо бывших полицейских, которых обвиняют по делу журналиста Ивана Голунова, не признали вину.
18:00
Британия и Евросоюз согласовали торговую сделку
Переговорщикам Великобритании и ЕС удалось согласовать торговую сделку по брекситу.
17:59
В России планируют обеспечить 1,5 млн человек вакциной до конца года
В России до конца года планируют обеспечить вакциной «Спутник V» от коронавирусной инфекции COVID-19 около 1,5 млн граждан.
17:59
Гурейро объяснил, из-за чего они с Загорски потеряли баллы на ЧР
Фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро прокомментировали своё вступление в ритм-танце на чемпионате России в Челябинске.
17:55
Во Франции разрешили использовать вакцину Pfizer от COVID-19
Верховный орган здравоохранения (НАS) Франции одобрил использование вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной американской фармацевтической корпорацией Pfizer и немецкой компанией BioNTech.
17:49
Умер бизнесмен Владимир Христов
Российский предприниматель, владелец золотодобывающей компании «Сусуманзолото» Владимир Христов умер на 72-м году жизни.
17:49
Титулованная гимнастка Солдатова завершила спортивную карьеру
Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова объявила о завершении выступлений.
17:48
Гинцбург заявил о завершении испытаний вакцины «Спутник V» с участием пожилых
Испытания вакцины от COVID-19 «Спутник V» с участием лиц старше 60 лет завершены, результаты представлены в Минздрав. Об этом рассказал глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в ходе брифинга.
17:45
Кику продолжит исполнять обязанности премьера Молдавии до конца года
Подавший в отставку премьер-министр Молдавии Ион Кику после встречи с новым президентом страны Майей Санду сообщил, что продолжит исполнять обязанности главы правительства до 31 декабря.
17:43
Гинцбург: у 85% вакцинированных «Спутником V» нет побочных эффектов
Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что специалисты не выявили побочных эффектов у 85% вакцинированных от коронавируса препаратом «Спутник V».
17:42
Бывший президент «Локо» призвал «Зенит» стремиться к успехам в Европе
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов выразил мнение, что деньги портят «Зенит».
17:36
Назаров заявил, что сборной России на МЧМ не хватает Ротенберга
Известный хоккейный тренер Андрей Назаров считает, что молодёжной сборной России не хватает на чемпионате мира вице-президента Федерации хоккея страны (ФХР) Романа Ротенберга.
17:28
РФПИ заявил о возможности регистрации «Спутника V» в ОАЭ и Индии
Глава Российского фонда прямых инвестиций заявил, что вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 могут зарегистрировать в Объединённых Арабских Эмиратах и Индии в следующем месяце.
17:27
ФАС разрешила операторам связи создать совместное предприятие по 5G
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила нескольким российским операторам связи создать совместное предприятие в сфере 5G.
17:25
МИД Белоруссии пообещал ответные меры на санкции США
Белоруссия подготовила и в ближайшее время введёт ответные меры в связи с ограничениями со стороны США в отношении ряда белорусских организаций и официальных лиц, сообщил МИД республики.
17:20
В Оренбургской области 31 декабря объявили выходным днём
В Оренбургской области 31 декабря объявлено выходным днём. Об этом сообщили в региональном правительстве.
17:20
СМИ: Чемпионат России по футболу в сезоне-2021/22 начнётся 25 июля
Розыгрыш Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2021/22 стартует 25 июля.
17:18
В РФПИ объяснили, что значит буква «V» в названии вакцины «Спутник V»
Буква «V» в названии российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» означает победу над коронавирусом. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, комментируя доставку первой партии вакцины в Аргентину.
17:14
Траньков похвалил прокат Коляды в короткой программе
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков оценил успех Михаила Коляды в короткой программе на чемпионате России.
17:12
В «Укроборонпроме» назвали сроки и условия ликвидации концерна
В украинском концерне «Укроборонпром» рассказали о сроках и условиях ликвидации предприятия.
17:08
В центре Москвы задержали подозрительного мужчину с сумкой
В центре Москвы задержали подозрительного мужчину с сумкой, угрожавшего совершить противоправные действия.
17:00
Фигуристы Степанова — Букин выиграли ритм-танец на чемпионате России в Челябинске
Дуэт в составе Александры Степановой и Ивана Букина выиграл ритм-танец на чемпионате России в Челябинске.
16:59
Умер скрипач Иври Гитлис
Израильский скрипач Иври Гитлис скончался в возрасте 98 лет, сообщили в Парижской филармонии.
16:53
В МИД Украины назвали свой главный приоритет на 2021 год
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что будет главным приоритетом украинского ведомства в 2021 году.
16:51
Дети не пострадали при пожаре в санатории в Ленинградской области
Дети не пострадали во время пожара в пульмонологическом санатории в Ленинградской области. Об этом информирует пресс-служба правительства региона.
16:48
МИД: Россия готова к диалогу по кибербезопасности с любым лидером США
Российская сторона готова вести прагматичный и конструктивный диалог по вопросам международной информационной безопасности с любым американским лидером. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
16:46
Авербух верит в Коляду на чемпионате мира
Хореограф Илья Авербух поздравил фигуриста Михаила Коляду с победой в короткой программе на чемпионате России в Челябинске.
16:36
Власти Приморья объявили 31 декабря выходным днём
Губернатор Приморья Олег Кожемяко принял решение объявить 31 декабря выходным днём для госслужащих.
16:36
В Ленинградской области произошёл пожар в детском санатории
В Ленинградской области произошёл пожар на площади 750 кв. м в детском пульмонологическом санатории «Колчаново» Минздрава России.
16:35
Захарова: новые санкции США вписываются в линию на сдерживание России
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что новые санкции США против российских компаний в целом вписываются в общую линию Вашингтона на сдерживание России.
16:35
Самолёт с вакциной от коронавируса «Спутник V» прибыл в Аргентину
Самолёт с первыми дозами российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» прибыл в Аргентину, сообщает РИА Новости.
16:29
Минеев считает, что Исмаилов избегает боя с ним
Российский боец смешанного стиля Владимир Минеев предположил, что соотечественник Магомед Исмаилов избегает повторного поединка с ним.
16:23
Чемпион UFC Ян рассказал, когда сразится со Стерлингом и Диллашоу
Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе россиянин Пётр Ян рассказал, когда рассчитывает провести поединки с Алджамейном Стерлингом и Ти Джеем Диллашоу.
16:19
Комитет Рады одобрил выделение денег на вакцины от коронавируса
Комитет Верховной рады Украины по вопросам бюджета согласовал выделение 1,4 млрд гривен из бюджета 2020 года на закупку вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
16:18
Российские учёные получили образцы британского штамма коронавируса
Российские специалисты получили образцы обнаруженного в Великобритании нового штамма коронавируса и занимаются его изучением.
16:15
Агент сообщил, что «Химки» подписали контракт с футболистом Себаи
Дмитрий Селюк, агент ивуарийского нападающего Сенина Себаи, заявил, что его клиент подписал соглашение с подмосковным футбольным клубом «Химки».
16:10
Экс-главу Клинского района Подмосковья приговорили к 15 годам колонии
Бывший глава Клинского района Подмосковья Александр Постригань по решению суда приговорён к 15 годам колонии, ему также назначен штраф в размере 116 млн рублей, передаёт ТАСС.
16:07
Таджикистан обсуждает с Россией вопрос поставок вакцины «Спутник V»
Посол России в Душанбе Игорь Лякин-Фролов заявил, что Таджикистан обсуждает с российской стороной вопрос поставок вакцины от коронавируса «Спутник V» в страну.
16:03
Гинцбург рассказал о выпущенной в гражданский оборот вакцине
Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что более 650 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 поступило в гражданский оборот для массовой вакцинации россиян.
16:02
СМИ: «Зенит» проявляет интерес к футболисту «Динамо» Фомину
Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин может перейти в петербургский футбольный клуб «Зенит».
15:57
Мантуров назвал срок появления порошковой формы вакцины «Спутник V»
Порошковая форма вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» должна появиться в 2021 году, заявил в интервью телеканалу РБК глава Минпромторга России Денис Мантуров.
15:54
Назаров: на матчи со сборной России на МЧМ каждый соперник будет выходить как на войну
Известный хоккеист и тренер Андрей Назаров отреагировал на поражение сборной России от Канады (0:1) в контрольном матче перед началом молодёжного чемпионата мира 2021 года.
15:49
Глава МИД Турции посетит Сочи 29 декабря
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу посетит Сочи 29 декабря.
Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
15:45
Коляда заявил, что у него хватает мотивации, несмотря на отмену крупных соревнований
Российский фигурист Михаил Коляда прокомментировал отмену крупных турниров в связи с пандемией коронавируса.
15:38
Коляда — после победы в короткой программе на ЧР: проблемы со здоровьем ещё есть
Фигурист Михаил Коляда после своей победы в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске признался, что всё ещё испытывает проблемы со здоровьем.
15:31
Суд на Урале отменил приговор экс-полицейским по делу об изнасиловании
Свердловский областной суд отменил приговор Ленинского районного суда Екатеринбурга в отношении троих бывших сотрудников свердловской полиции, обвиняемых в изнасиловании девушки 1997 года рождения, и отправил дело на новое рассмотрение.