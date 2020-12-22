CNN: Байден в прямом эфире привился от коронавируса вакциной Pfizer

Избранному президенту США Джо Байдену в прямом эфире сделали прививку от коронавируса вакциной Pfizer, сообщает CNN. По словам Байдена, его публичная прививка нужна для того, чтобы люди были готовы привиться вакциной, когда она будет доступна. Отмечается, что вакциной Pfizer необходимо прививаться дважды: когда состоится вторая прививка Байдена пока неизвестно.
Избранный президент США Джо Байден в прямом эфире привился вакциной от коронавируса Pfizer, сообщает CNN. Прививка была сделана в больнице ChristianaCare в городе Ньюарк штата Делавэр.
«Я делаю это, чтобы продемонстрировать, что люди должны быть готовы привиться вакциной, когда она будет доступна. Беспокоиться не о чём. Я с нетерпением жду второй прививки», — заявил Байден.
Байден также отметил, что администрация Дональда Трампа заслуживает «определённой похвалы» за организацию правительственной программы по созданию вакцины и свою роль в воплощении вакцины в жизнь.
Как отмечает CNN, прививка Байдена состоялась спустя неделю после того, как первыми дозами вакцины были привиты работники здравоохранительной сферы. Кроме того, члены переходной команды Байдена сообщили о том, что супруга избранного президента также привилась вакциной.
Издание напоминает, что вакцина Pfizer требует двух прививок с перерывом в несколько недель. В команде Байдена пока не сообщили о том, когда политик получит вторую дозу вакцины. Пресс-секретарь переходной команды Байдена Джен Псаки также сообщила, что избранная вице-президент Камала Харрис и её муж привьются на следующей неделе.
Раннее Байден подчёркивал, что будет делать публичную прививку от коронавируса, чтобы продемонстрировать уверенность в вакцине. Как отмечает CNN, действующий президент Дональд Трамп пока не привился от коронавируса: в Белом доме заявили, что сначала необходимо дождаться одобрения от команды медиков.
Министерство иностранных дел Нидерландов сообщило, что власти страны приняли решение запретить все пассажирские авиарейсы из Южно-Африканской Республики (ЮАР) в связи с выявлением там нового штамма коронавируса.
Заместитель руководителя российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник заявил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 38 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.
Министерство торговли США опубликовало список из более чем 100 российских и китайских компаний, конечным потребителем продукции которых являются военные ведомства. В отношении этих предприятий американские власти намерены ввести ограничения на экспорт.
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал видеозапись, где демонстрируется, как арбитры из бригады Сергея Иванова перед матчем 19-го тура Российской премьер-лиги «Тамбов» — «Урал» (1:1) пили водку в ресторане Саранска.
У России всё меньше доверия к Организации по запрещению химического оружия, которая оказалась «в заложниках» у тех, кто стремится использовать её в своих геополитических интересах. Об этом заявили в российском Министерстве иностранных дел.
Федеральная служба безопасности назвала подделкой опубликованный Алексеем Навальным видеоролик с «телефонным разговором» о якобы предпринятых в отношении него действиях. Как заявили в ведомстве, провокация не была бы возможной «без организационной и технической поддержки иностранных спецслужб».
В Москве состоялось заседание наблюдательного совета АНО «Оргкомитет волейбол 2022» при участии министра спорта России Олега Матыцина, в ходе которого был зачитан доклад о подготовке к проведению на территории страны чемпионата мира по волейболу 2022 года.
Служба коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) прокомментировала появившееся видео, на котором арбитры из бригады Сергея Иванова перед матчем 19-го тура Российской премьер-лиги «Тамбов» — «Урал» (1:1) пьют водку в ресторане в Саранске.
Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове заявила, что обнаруженные в Великобритании и Южно-Африканской Республике новые мутации коронавируса являются разными вариантами.