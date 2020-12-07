Ouest-France Оригинал

Ouest-France: Аргентина ввела «налог на богатство», раскритикованный оппозицией

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Власти Аргентины одобрили введение налога для самых богатых граждан страны: полученные средства пойдут на борьбу с COVID-19, соцподдержку и помощь экономике, пишет Ouest-France. Хотя новый налог коснётся только около 12 тыс. аргентинцев, чьё состояние превышает его в 25 раз, либеральная оппозиция подвергла такое решение резкой критике и утверждает, что оно повредит бизнесу.
Ouest-France: Аргентина ввела «налог на богатство», раскритикованный оппозицией
Reuters

Сенат Аргентины вслед за Палатой депутатов проголосовал за введение экстраординарного налога на богатство, который затронет около 12 тыс. человек, сообщает Ouest-France. Таким способом правительство страны надеется бороться с эпидемией коронавируса, а также помочь малообеспеченным гражданам и малому бизнесу.

Как рассказывает издание, новый налог должен пополнить казну примерно на $3 млрд. «Никому не придётся продавать машины или земельные участки», — заверила председатель Центробанка Аргентины Мерседес Марко дель Понт: самыми богатыми лицами в стране являются крупные сельхозпроизводители. По словам экономиста, изменения коснутся только около 12 тыс. налогоплательщиков, чьё денежное состояние в 25 раз превышает новый налог.
 
Однако либеральная оппозиция в составе движения Juntos por el Cambio (Вместе за перемены) выступает резко против одобренного закона, а бывший президент страны Маурисио Макри назвал его «конфискацией». Влиятельная Ассоциация предпринимателей Аргентины (AEA) также раскритиковала такое решение: согласно её заявлению, оно «вредит частным владениям, бьёт по инвестициям, производству и трудоустройству, а также вызывает большое разочарование (у бизнесменов.  ИноТВ)».
 
Влиятельное Сельское общество Аргентины (SRA), которое представляет сельхозпроизводителей, опасается, что такой «экстраординарный» налог может стать постоянным. «Этот налог хотят представить как вклад самых богатых (в борьбу с коронавирусом ИноТВ), но мы знаем, что происходит с такими налогами: они остаются навсегда», — утверждают в SRA. В то же время глава Центра экономической политики Аргентины (CEPA) Эрнан Летчер указывает, что правительство страны не одиноко в своём решении: по его словам, «по крайней мере 11 стран Европы и Латинской Америки» пытаются сократить неравенство благодаря налогам, пишет Ouest-France
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Ouest-France Франция Европа
теги
Аргентина бедность богатство коронавирус налоги оппозиция правительство эпидемия
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров