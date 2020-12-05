TVE: испанская прокуратура пытается разобраться, нарушили ли отставные военные закон, обсуждая госпереворот и расстрел 26 млн испанцев

Министерство обороны обратилось сегодня в прокуратуру с просьбой провести расследование касательно чата бывших представителей высшего командования ВВС, в котором, среди прочего, шла речь о расстреле 26 миллионов испанцев.



Более того, некоторые из этих военных направили королю письмо против правительства. Маргарита Роблес заявила, что написанное ими является неприемлем и не отражает позицию вооружённых сил.



Министр обороны, будучи явно не в духе, заявила, что испытывает стыд за главных героев этой неоднозначной истории, и стыдно ей как из-за сообщений в чате отставных военных, так и из-за писем, направленных королю.



По её словам, таких людей меньшинство, и они представляют лишь свою собственную позицию.



МАРГАРИТА РОБЛЕС, министр обороны Испании: Какой высокий уровень трусости опираться на имевшийся у них в своё время статус военных, чтобы, как я ранее говорила, запятнать Вооружённые силы.



Вице-премьер Иглесиас в программе «La hora de La 1» также заявил об отсутствии у этих людей смелости.



ПАБЛО ИГЛЕСИАС, второй вице-премьер Испании: Чтобы сделать определённые заявления, они ждали, пока не покинут свой пост, поскольку никогда бы не осмелились рисковать своей профессиональной карьерой, пока находились на посту. Они могут лишь, перебрав с алкоголем, высказываться в чате.



Вот некоторые из этих сообщений. Ими поделились в чате 19-го выпуска (Генеральной академии. — ИноТВ) ВВС. Тут не только звучат франкистские воззвания, но и говорят о расстреле 26 миллионов человек, а также о государственных переворотах. И, по словам одного из участников этого чата, это не самое серьёзное.



Хосе Антонио* Домингес вчера на программе «La noche en 24 horas» заявил, что эти военные пытались заручиться дополнительной поддержкой и что их следующей целью были ВМС Испании.



ХОСЕ ИГНАСИО ДОМИНГЕС, подполковник в отставке: Они пытались организовать движение солидарности внутри вооружённых сил. Они хотели, чтобы и другие выпускники Генеральной академии ВВС, а также сухопутных войск сделали то же самое, что и они.



Заявление со стороны Минобороны, в котором подчёркивается, что всё это могло быть распространено среди действующих военных, уже находится в прокуратуре Мадрида. Последняя теперь пытается разобраться, было ли совершено преступление или нет.



Дата выхода в эфир 03 декабря 2020 года.



* так сказано в оригинале (прим. ИноТВ)