NBC: у американской пары родилась девочка, эмбрион которой пробыл в заморозке рекордные 27 лет

В США у семейной пары родилась девочка, эмбрион которой рекордные 27 лет находился в заморозке, передаёт NBC. При этом, как отмечается в материале, предыдущий рекорд принадлежал её старшей сестре, которая появилась на свет из 24-летнего эмбриона от того же самого донора.
Для Тины и Бена Гибсонов новорожденная Молли — это чудо.
ТИНА ГИБСОН, мать Эмы и Молли: Если бы кто-нибудь пять лет назад заявил мне, что у меня будут две красивые девочки, рождённые мной, то я бы сказала: «Вы сошли с ума».
В октябре Молли установила рекорд, как человек, родившийся из эмбриона, который дольше остальных пробыл в заморозке, — конкретно, 27 лет.
Ещё более удивительно то, что предыдущий рекорд был ранее установлен её старшей сестрой Эммой, которая родилась в 2017 году из 24-летнего эмбриона от того же самого донора.
ДЖЕФФРИ КИНАН, президент Национальный центр донорства эмбрионов: Даже методы заморозки, которые не были такими же хорошими, как сейчас, могут быть очень, очень успешными.
После упорных попыток восстановить репродуктивную функцию Гибсоны обратились за помощью в Национальный центр донорства эмбрионов . Это клиника в Ноксвилле, где в лабораторных условиях хранятся замороженные эмбрионы, родители которых решили их не использовать.
КЕЙТИ БЕК, корреспондент NBC: Вы думаете, что этот показатель и дальше будет расти?
ДЖЕФФРИ КИНАН: Да, я так думаю. Этот рекорд будет побит.
На фоне того, как в настоящее время каждая восьмая пара безуспешно пытается забеременеть, у Гибсонов есть для них послание.
ТИНА ГИБСОН: Возможность существует. Эти двое детей тому пример.
Как отмечают Гибсоны, на становление их семьи ушло много времени, но дело того стоило. Кэйти Бек, NBC News.
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