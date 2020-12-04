ABC News: американский ветеран отпраздновал своё 104-летие выпиской из больницы после COVID-19

В США ветеран Второй мировой войны майор Вутен в свой 104-й день рождения выписался из больницы после перенесённого коронавируса, передаёт ABC News. Персонал больницы Мэдисона спел ему на прощание традиционную песню Happy Birthday и восхитился, что он так же упорно боролся с вирусом, как и с нацистами после высадки в Нормандии.

И напоследок: с днём рождения, майор Вутен!

Его зовут майор Вутен, он был рядовым первого класса во время Второй мировой войны: высадился на Юта-Бич два месяца спустя после высадки сил союзников в Нормандии.

В прошлом году он возвращался в Нормандию. Мы также ездили во Францию и рассказывали о 75-летней годовщине высадки. Вот и он — сидит прямо по центру и отдаёт честь.

Он отец, дедушка, прадедушка и прапрадедушка, и он заболел коронавирусом. Его поместили в больницу Мэдисон в Бирмингеме, штат Алабама, а на этой неделе они (персонал. — ИноТВ) собрались, пока майор Вутон готовился к выписке. Сегодня ему исполнилось 104 года. И когда майор Вутон (или Поп-Поп, как его называют) покидал больницу, они спели ему песню Happy Birthday.

ВРАЧИ: С днём рождения, дорогой Поп-Поп, с днём рождения тебя!

Майор благодарит персонал.

МАЙОР ВУТОН: Спасибо вам большое.

ВРАЧ: Пожалуйста, пожалуйста, мы вас любим.

А вместе с нами сегодня вечером…

ХОЛЛИ: Привет, Дэвид!

…его внучка Холли рассказала, что он дома, хорошо себя чувствует и отметил сегодня свой день рождения.

ХОЛЛИ: Мы просто так рады, что он дома с нами, и он переживёт его (коронавирус. — ИноТВ).

Семья признательна врачам в больнице.

ШЕЛБИ ХОГАН, медсестра: Привет, Дэвид!

А это две медсестры — Шелби Хоган и Шон Кинг.

ШЕЛБИ ХОГАН: Даже в 104 года он борется с этим коронавирусом, совсем как боролся со многими другими вещами в его жизни. Он служил нашей стране, и мы так благодарны ему за это.

Настоящий борец! (Он отпраздновал. — ИноТВ) 104 года, и мы отдаём вам честь, майор. До свидания.

Дата выхода в эфир 03 декабря 2020 года.