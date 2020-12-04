ABC News: американский ветеран отпраздновал своё 104-летие выпиской из больницы после COVID-19

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В Стамбуле задержали журналистов НТВ сроком на три дня
Срок задержания журналистов российского телеканала НТВ в Турции продлён на три дня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию провинции Стамбул.
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Расселл стал лучшим во второй практике Гран-при Сахира, Квят — шестой
Британский пилот Mercedes Джордж Расселл показал лучшее время во второй свободной практике на 16-м этапе «Формулы-1» — Гран-при Сахира.
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В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве семьи из трёх человек
Полицейские задержали подозреваемого в убийстве семьи из трёх человек, в том числе девочки-подростка, в подмосковном Волоколамске. Об этом сообщила глава пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
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Фигуристы Бойкова и Козловский пропустят этап Кубка России в Москве
Россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в соревнованиях спортивных пар, не примут участия в заключительном, пятом этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.
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Кремлёв убеждён, что Гассиев может нокаутировать Усика
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв высказал мнение о возможном исходе реванша между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком.
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США ввели визовые санкции против должностных лиц Китая
Соединённые Штаты вводят визовые ограничения в отношении ряда должностных лиц КНР, в том числе членов Коммунистической партии Китая (КПК). Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.
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Гутерреш призвал Баку и Ереван возобновить переговоры под эгидой ОБСЕ
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Ереван и Баку возобновить переговоры под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) для достижения устойчивого мира.
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Концерт «Европейское Рождество: орган и голос» пройдёт 6 декабря в Москве
Концерт «Европейское Рождество: орган и голос» состоится 6 декабря в соборе Святых Петра и Павла в Москве.
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Чубайс прокомментировал своё назначение спецпредставителем президента
Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал своё назначение на пост спецпредставителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.
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Тренер «Монако»: врачи посоветовали мне не торопиться возвращать Головина на поле
Главный тренер клуба французской Лиги 1 «Монако» Нико Ковач рассказал, когда российский полузащитник Александр Головин сможет вернуться на поле.
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В ООН предрекли тяжелейший за 75 лет гуманитарный кризис в 2021 году
Мир может столкнуться в 2021 году с тяжелейшим за последние 75 лет гуманитарным кризисом, заявил директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли.
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В Юсуповском дворце в Петербурге отреставрировали парадные интерьеры
В Юсуповском дворце в Санкт-Петербурге отреставрировали парадные интерьеры.
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Эксперт дал прогноз по курсу рубля на 2021 год
Заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов дал прогноз по курсу рубля на 2021 год.
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Объём экспорта продукции АПК Удмуртии достиг $4,24 млн с начала года
Общий объём экспорта продукции агропромышленного комплекса Удмуртии достиг $4,24 млн с начала года.
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Врач рассказал, как не заболеть COVID-19 в офисе
Доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Александр Карабиненко рассказал, как не заболеть COVID-19 в офисе.
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Пассажиропоток в общественном транспорте Петербурга снизился на 35%
Пассажиропоток в общественном транспорте Санкт-Петербурга снизился на 35% по сравнению с 2019 годом.
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Лауреаты «Лидеров России» рассказали об участии в волонтёрских проектах
Лауреаты конкурса «Лидеры России» рассказали об участии в волонтёрских проектах.
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Чубайс не будет госслужащим на новой должности
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя указ о назначении экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса на должность спецпредставителя президента, заявил, что тот не будет являться госслужащим.
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Ряд футболистов «Тамбова» будут бойкотировать матч РПЛ со «Спартаком»
Спортивный директор футбольного клуба «Тамбов» Павел Худяков рассказал, что часть игроков команды будут бойкотировать матч 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».
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В Подмосковье возбудили дело об убийстве семьи из трёх человек
В Волоколамске в сгоревшем доме обнаружены тела супружеской пары и их несовершеннолетней дочери, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщили в региональном главке Следственного комитета России.
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Президент ФИФА считает, что VAR необходимо усовершенствовать
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказался о необходимости совершенствования системы видеопомощи арбитрам (VAR).
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Рошаль прокомментировал ситуацию с вакцинацией
Президент Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль прокомментировал ситуацию с вакцинацией.
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В Адыгее развернут ещё 260 мест для пациентов с COVID-19
В Адыгее прокомментировали ситуацию с коечным фондом. К 4 декабря в регионе работает три инфекционных госпиталя для пациентов с COVID-19, на базе которых создано 920 мест.
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Диетолог рассказала о пользе яиц
Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва рассказала о пользе яиц.
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Синоптики предупредили о высоком атмосферном давлении на выходных в Москве
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столичном регионе в ближайшие несколько дней.
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В Ленобласти рассказали о работе по перезахоронению останков погибших участников войны
В Ленинградской области подвели итоги работы по поиску останков воинов, погибших в годы советско-финской и Великой Отечественной войн. За этот год на территории региона нашли и захоронили со всеми почестями 3254 человека.
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Помпео призвал талибов сократить насилие в Афганистане для переговоров
Госсекретарь США Майк Помпео призвал представителей радикального движения «Талибан»* сократить уровень насилия в Афганистане, который остаётся неприемлемо высоким, для продолжения переговоров.
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RT запустил канал на Rutube
RT на русском запустил собственный канал на видеохостинге Rutube.
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Россия откажется от налогового соглашения с Нидерландами
Минфин России начал разработку законопроекта о денонсации налогового соглашения с Нидерландами. Документ опубликован на портале проектов нормативных актов.
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Определились все финалисты чемпионата России по боксу
По итогам поединков 1/2 финала стали известны все спортсмены, которые пробились в финалы чемпионата России по боксу среди мужчин в Оренбурге.
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Чубайс стал спецпредставителем президента по международным связям
Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс назначен спецпредставителем президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.
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Боксёр Осипов поделился ожиданиями от титульного боя со Шведенко
Российский боксёр Артур Осипов поделился ожиданиями от предстоящего поединка со своим соотечественником Евгением Шведенко за вакантный титул чемпиона WBC International в первом суперсреднем весе.
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Тихановская отправила письмо Папе Римскому
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская отправила открытое письмо Папе Римскому Франциску, в котором рассказывает о событиях в республике.
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В Британии за сутки выявили ещё почти 16 300 случаев коронавируса
В Великобритании за сутки выявили ещё 16 298 заболевших новой коронавирусной инфекцией и 504 летальных исхода среди пациентов с COVID-19.
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«Барыс» одержал третью подряд победу в КХЛ, обыграв «Локомотив»
Казахстанский «Барыс» одержал победу над ярославским «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Гол Гризманна «Ференцварошу» признан лучшим на минувшей игровой неделе в ЛЧ
Гол форварда каталонской «Барселоны» Антуана Гризманна в ворота венгерского «Ференцвароша» был признан лучшим в матчах пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
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В Подмосковье запустили единую горячую линию по COVID-19
В Московской области запустили единую горячую линию по COVID-19.
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Эксперт рассказала, как защититься от мошенничества с квитанциями по ЖКХ
Координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды, член центрального штаба ОНФ Светлана Калинина рассказала, как защититься от мошенничества с квитанциями по ЖКХ.
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Жиру признан игроком недели в Лиге чемпионов
Форвард лондонского «Челси» Оливье Жиру признан лучшим игроком четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
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В Петербурге открыли ещё один КТ-центр для амбулаторных пациентов с COVID-19
В Московском районе Санкт-Петербурга открыли КТ-центр для помощи пациентам с подозрением на COVID-19 или с уже подтверждённым коронавирусом. Это десятое подобное учреждение в городе.
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Синоптик рассказал о погоде в Москве
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве.
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В Петербурге в 108 лет скончалась старейшая жительница города
Старейшая жительница Санкт-Петербурга Клавдия Селюженок, пережившая блокаду, скончалась в возрасте 108 лет, сообщили в администрации Невского района города.
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Минобороны России назвало число вернувшихся в Карабах беженцев
Почти 2 тыс. беженцев в течение суток вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе. Об этом информирует Минобороны России.
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Адвокат: задержанным в Латвии журналистам грозит до четырёх лет тюрьмы
Латвийским журналистам, которых обвинили в нарушении режима санкций Евросоюза за сотрудничество с МИА «Россия сегодня», грозит до четырёх лет тюрьмы. Об этом сообщила адвокат Имма Янсоне.
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ВОЗ обеспокоена настроениями в отношении быстрого завершения пандемии
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ВОЗ обеспокоена тем, что новости о продвижении в разработке вакцин от коронавируса вызывают в мире ощущение быстрого завершения пандемии.
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В Госдуме прокомментировали стратегические учения «Запад-2021»
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал стратегические учения «Запад-2021».
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Минсельхоз ожидает снижения цен на основные виды продуктов в России
Министерство сельского хозяйства России назвало текущую ситуацию на российском рынке АПК стабильной, отметив, что ожидается снижение цен на основные категории продовольствия во второй половине сезона 2020/2021 года.
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В Оренбургской области задержали подозреваемых в мошенничестве с маткапиталом
В Оренбурге и Новотроицке задержали агентов недвижимости, подозреваемых в мошенничестве с материнским капиталом.
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В Кировской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
За сутки в Кировской области выявили 255 случаев инфицирования COVID-19, заявили в региональном Минздраве.
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Голикова назвала сроки начала вакцинации от COVID-19 в регионах России
Все российские регионы подключатся к масштабной вакцинации от коронавирусной инфекции в конце следующей недели. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.