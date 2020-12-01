La Croix: Иран не в силах защитить даже своих самых высоких чиновников

Недавнее убийство видного иранского учёного стало не первым в череде нападений на тех, кто связан с иранским атомом, отмечает La Croix. Экономический кризис и наличие внутренней оппозиции в Иране облегчают Израилю задачу по вербовке агентов и добыче секретной информации.
27 ноября в Иране был убит видный учёный и специалист по атомной энергии Мохсен Фахризаде, и пока об этом происшествии известно очень мало, пишет La Croix. Официальные представители говорят о том, что это было радиоуправляемое взрывное устройство в машине, которое сдетонировало, когда рядом проезжал учёный. Однако единственное, в чём они точно уверены, так это в том, что за происшествием стоит Израиль.
Однако так или иначе, у Израиля, получается, были в Иране некие агенты, которые помогли провернуть операцию. Экономический кризис в Иране, а также присутствие на его территории политических и этнических диссидентов облегчает для Израиля вербовку агентов.
Система безопасности Ирана имеет бреши, отмечают специалисты. В частности, тот факт, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в 2018 году говорил о Фахризаде, свидетельствует, что к тому времени Израиль уже получил секретную информацию Ирана.
Это уже не первое убийство иранских учёных, имеющих отношение к атомной энергетике. Иран давно пытается связать их с деятельностью МАГАТЭ, не допуская сотрудников агентства к своим учёным из соображений безопасности. И сегодня этот аргумент может быть использован для того, чтобы прекратить инспекции этого агентства.
Однако властям Ирана ничего не остаётся, как признать очевидное: несмотря на свои продвижения в технологиях и региональные амбиции, они, похоже, не в силах защитить своих чиновников даже самого высокого уровня, пишет La Croix.
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