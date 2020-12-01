Euronews: глава ВОЗ сообщил хорошие новости о борьбе с коронавирусом в Европе

Спустя год после того, как пандемия коронавируса начала своё шествие по планете, стали появляться хорошие новости. Как передаёт Euronews, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейсус заявил, что в Европе на прошлой неделе в первый раз с начала сентября заметили снижение случаев заражения. Однако он отметил, что к подобной статистике требуется относиться с осторожностью, поскольку эта фора на войне с пандемией может быть очень легко утрачена.

В Испании на утро вторника насчитывается почти миллион семьсот тысяч заражённых и свыше 45 тысяч умерших от COVID-19. Правительство призывает к предусмотрительности и осторожности в период, когда стартует главный сезон покупок и праздников, а это означает — большое количество социальных контактов. Ряд ограничений в иберийском королевстве тем не менее продолжит действовать.

Пандемия начала своё шествие по планете ровно год назад. Эти 12 месяцев, по мнению руководства ВОЗ, оказались тяжёлыми и изматывающими для всех без исключения. Но есть и хорошие новости.

ТЕДРОС АДХАНОМ ГЕБРЕЙСУСТ, генеральный директор ВОЗ: На прошлой неделе мы в первый раз заметили снижение случаев заражения — с начала сентября, и речь идёт о Европе. Мы расцениваем меры, принятые руководством стран, как эффективные и необходимые, при этом отмечаем, что населению пришлось трудно. К подобной статистике требуется относиться с осторожностью, потому что эта фора на войне с пандемией может быть очень легко утрачена.

В Турции с её почти 85-миллионным населением с начала пандемии были выявлены свыше 635 тысяч заражённых. На этой неделе рост зарегистрированнных случаев ускорился, что сподвигло власти к введению комендантского часа, он действовует со вторника. В выходные страна будет сидеть под замком круглосуточно.

Новые ограничительные меры вводятся и в Уэльсе, где они призваны снизить нагрузку на систему стационаров, которая может захлебнуться от большого количества пациентов.

МАРК ДРЕЙКФОРД, первый министр Уэльса: Пабы, рестораны и кафе закрываются в 6 вечера, будет также запрещено подавать алкоголь. После шести весь общепит может работать лишь навынос.

Начинающийся сезон рождественских праздников ставит официальный Лондон перед ещё одной проблемой — требуется репатриировать студенчество, рассеянное по университетам за пределами страны. Сделать это можно, проведя массовое тестирование, чтобы не допустить возникновения новых очагов заражения.

Власти намерены открыть временные лаборатории, где всех возвращающихся будут проверять на вирусоносительство.

Дата выхода в эфир 01 декабря 2020 года.