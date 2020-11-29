Independent: экс-советник Трампа подал на Минюст США в суд за «незаконную слежку»

Экс-советник Дональда Трампа Картер Пейдж подал в суд на Министерство юстиции США, ФБР и ряд высокопоставленных американских чиновников, обвинив их в незаконной слежке, пишет The Independent. По мнению Пейджа, в целях обоснования слежки и подтверждения подозрений о том, что он был российским агентом, Минюст в ходе получения разрешения на подобную деятельность умолчал о важном факте — деятельности советника в качестве информатора ЦРУ.

Советник Дональда Трампа по внешней политике во время предвыборной кампании 2016 года Картер Пейдж подал в суд на Министерство юстиции США, ФБР, а также различных высокопоставленных американских чиновников. По его мнению, в ходе расследования дела о сговоре команды Трампа с Россией за ним была установлена неправомерная слежка, пишет The Independent.

Среди ответчиков по иску числятся экс-директор ФБР Джеймс Коми, бывший и.о. заместителя директора ФБР Эндрю Маккейб и юрист ФБР Кевин Клайнсмит. Основная тема дела — обстоятельства получения ФБР судебного разрешения на слежку за Пейджем в рамках закона «О негласном наблюдении в целях внешней разведки» (FISA). В частности, ФБР подозревало, что Пейдж может стать потенциальным агентом России. При этом истец требует взыскания ущерба в размере $75 млн.

«Чтобы убедить суд FISA в том, что существуют резонные основания считать Пейджа российским агентом, ответчики предоставили суду ложную или вводящую в заблуждение информацию»,— отмечается в документе.

В иске говорится, что ФБР не провело независимой экспертизы утверждений, выдвинутых в профинансированном демократами досье Кристофера Стила, которое послужило одним из оснований для установления за Пейджем слежки. Авторы документа также полагают, что агентство умолчало в суде о прошлой деятельности Пейджа в качестве информатора ЦРУ, что в противном случае вызвало бы сомнения относительно того, мог ли он быть российским агентом. В результате, по мнению Пейджа, все эти действия «нарушили как федеральные законы, принятые для предотвращения незаконной слежки за гражданами США, так и Конституцию».

Обвинения Пейджа, как отмечает The Independent, весьма серьёзны — даже несмотря на то, что большинство из них уже рассматривались компетентными ведомствами в той или иной форме. В частности, расследование спецпрокурора Роберта Мюллера установило, что, несмотря на некоторые нарушения норм, иностранным агентом Пейдж всё же не был.

При этом в 2019 году в ходе внутренней проверки в Минюсте США было установлено, что, несмотря на «значительные провалы рабочего характера» в ходе наблюдения за Пейджем (куда относится внесение изменений в отправленное в суд письмо с целью скрыть работу Пейджа в ЦРУ), это расследование нельзя назвать предвзятым, так как для него имелись и иные основания помимо досье Стила.

Внутренняя проверка также показала, что ФБР имело резонные причины для того, что подозревать членов штаба Трампа в правонарушениях, в то время как оно само не занималось внедрением в команду американского лидера никаких тайных информаторов.

Между тем, прошлой весной Минюст открыл ещё одно расследование, чтобы изучить обстоятельства слежки за штабом Трампа в 2016 году. Это дело, которое не закрыто и по сей день, привело к выдвижению уголовного обвинения в адрес адвоката ФБР Клайнсмита за то, что он якобы внёс изменения в электронное письмо, которое стало одним из оснований для слежки за Пейджем.