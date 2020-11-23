Главред: пострадали за Америку — украинцам светит миллиардный иск от Китая

Китайские инвесторы украинского предприятия «Мотор Сич» намерены взыскать с Украины ущерб в размере $3,5 млрд, поскольку Киев, по их мнению, экспроприировал их инвестиции. Как пишет директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров, Киев выполнял волю Вашингтона, не желающего передачи современных технологий Китаю. Однако расплачиваться за это придётся украинцам, причём из своего кармана.

Китайские инвесторы украинского предприятия «Мотор Сич» намерены взыскать с Украины ущерб в размере $3,5 млрд. Как пишет «Главред», китайская сторона утверждает, что «украинская власть своим поведением экспроприировала их инвестиции, а также нарушила другие права, предусмотренные действующим соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций, подписанном правительствами Украины и Китая».

Как прокомментировал сложившуюся ситуацию директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров, конфликт в компании «Мотор Сич» — это во многом часть торговой войны между США и Китаем, поскольку именно американская сторона не хотела, чтобы украинские технологии попадали в руки китайских специалистов. Именно поэтому США где только можно ставят барьеры для китайских инвесторов.

В случае проигрыша в суде Украине придётся искать, откуда взять деньги на компенсацию. Но, поскольку ВВП страны стремительно падает, источников для повышения доходной части бюджета у Украины нет. Кроме того, Киеву нужно выполнять обязательства по облигациям внутреннего государственного займа и кредитным обязательствам МВФ. Поэтому, уверен Гончаров, придётся снова повышать налоги и украинцы оплатят миллиардный иск Китая из своего кармана.

«Украина должна исходить из интересов своего государства и не может входить в положение всех вокруг, окончательно уничтожая свой рынок авиастроения и полностью становясь аграрной державой. Исправить ещё ничего не поздно. Если бы этот вопрос был бы решен в правовом поле, а не в политическом, то это могло бы стать сигналом для других иностранных инвесторов, но пока мы их только отталкиваем», — заключает эксперт.