СТРАНА: на Украине отказались от идеи создания «авиакомпании мечты Зеленского»

На Украине отказались от идеи создания национального авиаперевозчика, о котором в апреле 2020 года говорил президент Украины Владимир Зеленский. Как пишет «СТРАНА», это стало понятно после того, как деньгам, запланированным на авиакомпанию, был отдан приоритет для лечения больных коронавирусной инфекцией.

Создание национального авиаперевозчика, о котором весной 2020 года говорил президент Украины Владимир Зеленский, пока что откладывается. Как пишет «СТРАНА», это стало понятно после того, как деньгам, запланированным на авиакомпанию, был отдан приоритет для лечения больных коронавирусной инфекцией.

«Создание «национального перевозчика» на Украине, особенно в условиях стагнации указанного рынка, обусловленной распространением коронавирусной болезни, а также функционирования других перевозчиков, выглядит сомнительным в аспекте эффективности использования бюджетных ресурсов», — аргументировали отмену создания перевозчика в главном научно-экспертном управлении Верховной рады.

Также строка про «национального перевозчика» исчезла из таблицы с изменениями в распределении расходов госбюджета на 2020 год. Из этого можно сделать вывод, что от выделения денег на «авиакомпанию мечты Зеленского», по крайней мере в этом году, отказались.

Как напоминает издание, Владимир Зеленский 22 апреля заявил, что инициирует создание государственной авиакомпании. Украинский президент хотел, чтобы флот национальной авиакомпании был сформирован из самолётов производства госпредприятия «Антонов». Зеленский заявлял, что таким образом государство не только создаст национальную авиакомпанию, но и обеспечит заказами государственный авиаконцерн «Антонов», создав дополнительные рабочие места. Предполагалось, что украинская компания будет обладать собственным авиапарком и окажется на уровне оказания услуг Turkish Airlines или «Сингапурских Авиалиний».