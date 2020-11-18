СТРАНА: на Украине отказались от идеи создания «авиакомпании мечты Зеленского»
Создание национального авиаперевозчика, о котором весной 2020 года говорил президент Украины Владимир Зеленский, пока что откладывается. Как пишет «СТРАНА», это стало понятно после того, как деньгам, запланированным на авиакомпанию, был отдан приоритет для лечения больных коронавирусной инфекцией.
«Создание «национального перевозчика» на Украине, особенно в условиях стагнации указанного рынка, обусловленной распространением коронавирусной болезни, а также функционирования других перевозчиков, выглядит сомнительным в аспекте эффективности использования бюджетных ресурсов», — аргументировали отмену создания перевозчика в главном научно-экспертном управлении Верховной рады.
Ссылки по теме
-
NYT: Россия наращивает военное присутствие у северных ворот Америки
-
NTD: еда бизнес-класса теперь по карману — в Финляндии начали продавать наборы из самолётов в супермаркетах
-
NTD: на дороги Евросоюза выпустили летающий автомобиль
-
Rzeczpospolita: «эффект Греты» — европейцы всё чаще предпочитают поезда самолётам